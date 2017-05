Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jussi Hakulinen esittää 80-luvun hittinsä sunnuntaina Taideruukissa — ja sanoo, että Joutsenlaulu-kohu on vasta alussa Porilaismuusikko Jussi Hakulinen ei muista, koska olisi viimeksi käynyt Kouvolassa keikalla. — Muutenkin teen nykyään keikkoja harvakseltaan. Niitä ei ole edes viikoittain, hän sanoo. Hakulinen uskoo, että hänen sunnuntai-illan keikkansa Kuusankosken Taideruukissa kiinnostaa ainakin kahta kansanosaa. Heitä, jotka elivät nuoruutensa 1980-luvulla ja heitä, jotka haluavat tulla katsomaan, onko mies järjissään, kun raha ei kelpaa. Rahakommentilla Hakulinen viittaa reilun kuukauden takaiseen Joutsenlaulu-kohuun, johon hän sanoo joutuneensa ilman omaa tahtoaan. Hakulisen klassikkokappale Joutsenlaulu esitettiin typistetyssä muodossa Vain elämää -televisiosarjassa, jolloin Hakulisen ja tuotantoyhtiön välille syntyi eripuraa. Kappaleensa oikeudet omistavan Hakulisen mukaan sovitus poikkesi liikaa alkuperäisestä. Hakulinen ei juuri halua tai voi puhua asiasta. Hän sanoo kuitenkin, että aikoo katsoa tapauksen loppuun asti. — Kohu ei ole ohi. Se on vasta tulossa. Taideruukin keikalla Hakulinen esiintyy yhdessä Kinsky-yhtyeestä tutun Iku Tukiaisen kanssa. Kaksikko on keikkaillut Kinsky Duon nimellä. Illan aikana kuullaan pelkästään 80-luvun hittejä, muun muassa kappaleet En saanut sua pilviin, Vieraskirja, Yhden illan varietee, Ei voi elää rakkaudesta, Likaiset legendat ja tietenkin myös Joutsenlaulu. Jussi Hakulinen ja Iku Tukiainen 28.5. kello 18. Pato-klubi, Taideruukki, Kuusankoski. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

