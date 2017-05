Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Kokoonpano huutaa peliä tekevää sentteriä Kouvolan KooKoo valmistautuu jo vauhdilla tulevan syksyn jääkiekon liiga-avaukseen. Joukkue aloitti harjoittelun tämän kuun alussa viikon kestäneellä testirupeamalla. Sitä seurasi kahden viikon jääharjoittelujakso Kuusankosken hallissa. — Nyt on menossa kolmen viikon fysiikkaharjoittelujakso joka käsittää kahdeksan treeniä viikossa, päivittää KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola tilannetta. KooKoo kävi tekemässä kestävyystestit Pajulahden urheiluopistolla. — Selvitimme lähtötasot ja niiden pohjalta suunniteltiin pelaajille yksilölliset harjoitusohjelmat. Mukana ovat olleet kaikki sopimuspelaajat MM-kisoissa ollutta tanskalaispuolustajaa Emil Kristenseniä lukuunottamatta. KooKoon yhteiset harjoitukset päättyvät juhannusviikolla. Sen jälkeen vuorossa on kuuden viikon omatoiminen harjoitusjakso. Joukkue palaa yhteen heinä-elokuun vaihteessa ja aloittaa lopullisen valmistautumisen syyskuussa alkavaan liigakauteen. Tuokkolalla on hyvä tunne siitä mitä KooKoossa tällä hetkellä tapahtuu. — Kaksi viikkoa hiottiin jäällä sitä peliä mitä me lähdemme ensi kaudella pelaamaan. Käytännössä ensimmäinen viikko hyökättiin ja toinen puolustettiin. Samalla uudet pelaajat pääsivät sisään joukkueeseen. KooKoon peli tulee olemaan ensi kaudella entistä nopeampaa. — Syksy näyttää sen mitä peli lopullisesti on. Uusia pelaajia hyppää kuitenkin vielä mukaan. Kyllä me tulemme pitämään vauhtia jäällä. Pelaajien pitää uskaltaa ratkoa pelejä, eikä vaan kytätä, Tuokkola miettii. KooKoo hakee kokoonpanoon vielä kolmea hyökkääjää ja yhtä puolustajaa. Tuokkolan mukaan ”ideoita on paljon”, mutta jättää tarkemman kommentoinnin urheilujohtaja Jarno Kultasen kontolle. — Tilanne ei ole huono, sillä pelaajia on paljon markkinoilla. Pitää vaan löytää hinta-laatusuhde kohdalleen. Pelaajan persoona on myös hirveän tärkeä asia.Tällä hetkellä KooKoolla on 24 sopimuspelaajaa: kaksi maalivahtia, yhdeksän puolustajaa ja 13 hyökkääjää. — Joukkueessa pitää olla kilpailua pelipaikoista. Pitää pyrkiä myös sellaisen tilanteeseen että loukkaantumiset paikataan joukkueen sisältä eikä vuokramiehillä. KooKoo menetti kauden päätyttyä tukun kärkipelaajia ja tehopisteitä. Tuokkola ei koe tilannetta vakavaksi. — Minun tehtäväni on kehittää pelaajia, joten tehdään näistä pelaajista niitä pisteiden tekijöitä. Teemme töitä sen eteen että jokainen jätkä pelaa uransa parhaan kauden. Lähdemme toki taas haastajana sarjaan, mutta tekemisen laatu pitää olla jokaisella alueella niin korkea että me pystymme voittamaan pelejä. Hyvistä, ”valmiista pelaajista” kisaa KooKoon ohella tällä hetkellä moni muukin joukkue Euroopan eri liigoissa. — Kotimassakin on monta liigaseuraa nokkimisjärjestyksessä edellä. Meidän on vaan kärsivällisesti etsittävä ne oikeat pelaajat ja pystyttävä viemään heitä eteenpäin, uskoo Tuokkola. Tuokkolan ostoslistan kärjessä on tällä hetkellä peliä tekevä sentteri. — Sellaista kokoonpano huutaa eniten. Sentterin pitäisi tuoda ylivoimaan variaatioita ja joukkueen peliin syöttötaitoa. Yksi monipuolinen ja liikkuva puolustaja on myös haussa. Moni liigajoukkue on kokenut isoja muutoksia viime kauden jälkeen. — Uskon että pääsemme syksyllä liikkeelle enemmän samalta viivalta kuin aikaisemmin. Kun oikea pelitapa löytyy ja pystymme sitä toteuttamaan, niin uskon että hyvä tulee. Lue koko uutinen:

