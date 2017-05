Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korialta lähtöisin oleva pika-aituri Elmo Lakka pinkoo jo alkukaudesta hyviä aikoja — ”Tämä on vasta alkusoittoa kesälle” Korian Napalta kotoisin oleva Jyväskylän Kenttäurheilijoiden pika-aituri Elmo Lakka on vahvassa vedossa heti ulkoratakauden alussa.Lakka, 24, pinkoi lauantaina Belgian Oordegemissä 110 metrin aidoissa kauden kotimaisen kärkiajan 13,73. Alkuerässä 1,5 metriä sekunnissa puhaltaneessa myötätuulessa juostu aika uupuu vain sadasosan Lakan ennätyksestä.Alkuerän voittaneen espanjalaisen Yidiel Contreras’n ja Lakan toinen kohtaaminen finaalissa meni molemmilta pipariksi. Vierekkäisillä radoilla juosseiden aitureiden kädet osuivat viimeistä edellisellä aidalla rajusti yhteen. Lakka oli neljäs ajalla 14,44 ja Contreras viides ajalla 14,55. Vielä yhdeksännellä aidalle tultaessa pari johti kilpailua.— Siitä oli tulossa tosi hyvä juoksu, Lakka harmitteli finaalin tapahtumia.Lahden Eliittikisoissa 9. kesäkuuta kotimaan kautensa aloittava Lakka on tyytyväinen kauden alkuun. Hän juoksi edellisessä kilpailussaan aiemmin tällä viikolla Hollannissa 13,77.— Kieltämättä jos ajattelee, miltä kropasta tuntuu ja miten treeneissä on kulkenut, ajat ovat olleet yllättävän kovia. Ajattelen kuitenkin niin, että tämä on vasta alkusoittoa kesälle.Inkeroisten yhteiskoulun rehtorina työskentelevän Jari Erosen valmennuksesta viime vuonna Antti Haapakosken suojatiksi siirtynyt Lakka on päässyt imemään oppia lajin suomalaiselta legendalta. Kuusinkertaisella SM-kultamitalistilla ja 1990-luvun EM- ja MM-kisojen sekä olympialaisten arvokisaurheilijalla on ollut paljon annettavaa Lakan tekniikan hiomisessa.Haapakosken aitasilmä ja omakohtainen kilpailukokemus ovat valtteja valmentajana.Haapakosken kesäkuussa 1995 juoksema 13,42 on kaikkien aikojen suomalaistilastossa toisena Arto Bryggaren jälkeen. Bryggaren Los Angelesin olympialaisissa aitoma SE 13,35 täyttäisi elokuussa 33 vuotta. Lakka on rohkeasti ilmoittanut tavoitteekseen SE:n tekemisen.Lakka on ollut Suomessa pika-aidoissa ulkoratatilaston kärki vuosina 2015 ja 2016. Kalevan kisoissa hän on saavuttanut kaksi SM-kultaa ja yhden SM-hopean. Lue koko uutinen:

