Kouvolan Sanomat: Kouvolan keskusta on lauantaisin kuollut, sanoo tutkimus — yritykset ovat eri mieltä Lauantai on Kouvolan ydinkeskustan akilleenkantapää, kun mietitään keskustan elinvoimaisuutta. Keskustan liikkeistä melko tarkkaan puolet on avoinna vain arkisin. Perjantaina julkistettiin tuoreimman valtakunnallisen elinvoimaseurannan tulokset. Sen perusteella Kouvolan keskusta on lauantaisin vertailukaupungeista selvästi hiljaisin. Tutkimus siis sanoo, että Kouvolan keskustassa on lauantaisin autiota. Yritysten kokemukset sanovat toista. Manskin varrella oleva La Vie de Marrakech -sisustusliike on lauantaisin auki kymmenestä neljään. — Ennen Manskin remonttia, ja toivottavasti sen jälkeen, lauantai on myynnissä vilkkain päivä, sanoo liikettä vaimonsa kanssa pyörittävä Ari Vierula. Tänä keväänä asiakasmäärä on laskenut, kun Manskia myllätään juuri liikkeen kohdalla. — Kaikki eivät varmaan tiedä, että liikkeet ovat auki työmaan aikanakin, Vierula sanoo. Vilkasta on myös kadun toisella puolella olevassa Ramin konditoriassa, joka pitää lauantaisin ovensa auki iltapäiväkolmeen. — Lauantaisin käy paljon lapsiperheitä. Kesäisin kävijämäärää on tosin vaikea ennustaa. Se riippuu siitä, mitä muuta tapahtuu, sanoo kahvilatyöntekijä Taija Peltola. Puolet tiloista auki lauantaisin Vertailu tehtiin laskemalla lauantaisin asiakkaita palvelevat yritykset, kahvilat ja ravintolat ja vertaamalla niitä kaikkien liiketilojen määrään. Kouvolan keskustassa näitä kuumiksi nimettyjä yrityksiä on 42,5 prosentissa liiketiloista. Määrä laski vuoden takaisesta vajaan prosenttiyksikön. Kun vertailusta poistaa tyhjät liiketilat, yrityksistä noin puolet on auki lauantaina. Kouvola Innovationissa (Kinno) ydinkeskustan kehittämisestä vastaava Reijo Saksa näkee keskustassa kuitenkin potentiaalia hyvän kierteen synnyttämiseen. Kaupunki on pyrkinyt osaltaan parantamaan tilannetta pysäköinnin vapauttamisella ja meneillään olevalla Manskin remontilla. Jos yritykset lisäisivät yhdessä lauantaiaukioloja, asiakkaatkin voisivat löytää tiensä keskustaan yhä useammin, Saksa uskoo. Torjuntavoitto remontin keskellä Koko elinvoimavertailussa Kouvolan tulos oli suurin piirtein sama kuin viime vuonna. Kokonaiselinvoima laski 0,7 prosentilla. Tyhjiä liiketiloja on saman verran kuin vuosi sitten, noin 13 prosenttia kaikista. Saksa pitää tulosta torjuntavoittona remonttien keskellä. Manskin rakentaminen on tänä vuonna vähentänyt keskustassa liikkuvien ihmisten määrää. — Edellisvuonna tulos oli parantunut, joten toivotaan, että tämä on vain välivuosi. Valtakunnan vertailussa Kouvola jäi viimeiseksi, mutta kaupungit eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Kouvolan tulosta painaa se, että laskuissa on mukana koko kaupungin väkimäärä, mutta vain yhden taajaman palvelut. Kun kaupungin kaikki palvelut lasketaan mukaan, Kouvola on Kinnon mukaan valtakunnan keskiryhmää. Lue koko uutinen:

