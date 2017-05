Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan ydinkeskusta vetää sekä työikäisiä että eläkeläisiä, asukasmäärä kasvoi yli sadalla Kouvolan ydinkeskustan asukkaiden määrä kasvoi vuodessa yli sadalla. Viime vuodenvaihteessa asukkaita oli 101 enemmän kuin vuotta aiemmin. — Lisäys oli työikäisissä suurin ja eläkeläisissä toiseksi suurin, kertoo Kouvolan tekninen johtaja Hannu Tylli. Uusista asukkaista yli 65-vuotiaita oli hieman alle puolet. Hieman yli puolet oli työikäisiä eli 25—64-vuotiaita. Lasten ja nuorten määrä kasvoi ydinkeskustassa vain muutamilla, ja 16—24-vuotiaiden määrä laski kymmenellä. Sen sijaan ydinkeskustan liepeillä, kuten Sarkolassa ja Kasarminmäellä, lasten ja nuorten määrä kasvaa. Ydinkeskustaksi lasketaan tässä vertailussa alue rautatiestä pohjoiseen. Viimeinen laskennassa mukana oleva alue on Salpausselänkadun pohjoispuolinen kortteli. Keskustatilastoa on pidetty vuodesta 1995 lähtien. 22 vuodessa väkimäärä on kasvanut lähes neljänneksellä. Viime vuoden lopussa keskusta-asukkaita oli yhteensä 2 681, kun vuonna 1995 määrä oli 2 188. Koko Kouvolan asukasmäärä laski viime vuoden aikana vajaalla 700:lla ja oli tammikuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 85 154. Lue koko uutinen:

