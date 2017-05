Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tavoitteena illaksi kotiin — Hessun haasteen kävelijät ovat matkalla Takamaalta kohti Koriaa ja Kouvolaa Pieni, mutta päättäväinen kävelijäjoukko lähti puolilta päivin matkaan Takamaan nuorisoseurantalolta kohti Koriaa ja Kouvolaa. Tavoitteena on kävellä Hessun haasteena tunnettu, noin 25 kilometrin matka kello 18:aan mennessä. Jos ei jaksa Kouvolaan saakka, valittavana on lyhyempi, noin 12 kilometrin mittainen kierros Korialle ja sieltä urheilukentän ja Metsäkulmantien kautta takaisin Takamaalle. Kouvolassa määränpää on kiertää tori ympäri. — Omantunnon mukaan, kävelijöitä matkalle verrytellyt Hanna Vilkki muistutti. Vaikka kävelijöitä ei vielä tungokseen asti ollut, Hessun haasteen järjestäjiin kuuluva Katri Sinkkonen pani tyytyväisenä merkille lähtijöiden iloisen mielen. — Tämä on vasta ensimmäinen kerta. Olisi mahtavaa, jos saisimme tehtyä tästä uuden perinteen ja laajennettua kiinnostusta oman kylän ulkopuolellekin, Sinkkonen kertoi. Sinkkonen on tämänkertaisen Hessun haasteen huoltojoukoissa. Hän vastaa vesi- ja mehutankkauksesta matkan varrella. Tarkoitus on pystyttää juomapisteet ainakin kahteen paikkaan matkan varrelle. — Asvaltti on yllättävän rankka kävelyalusta. Viidentoista kilometrin jälkeen se alkaa väistämättä tuntua jaloissa, vaikka olisi kuinka hyvät tossut. Kaija Kattelus Takamaalta ja Päivi Pylkkänen lähtivät matkaan haasteen hengen mukaisesti pukeutuneina. Selkärepussa mukana kulkevat pehmokoira — muistutuksena alkuperäisen Heikki ”Hessu” Ojasen haastekävelystä vuonna 1969. Hessu löi vetoa sadasta markasta ja käveli lastenvaunut täynnä koiranpentuja ja aikuiset koirat vierellään Takamaan kylältä Kouvolaan ja takaisin. — Muuta tavoitetta ei ole kuin että illaksi kotiin. Repussa on vesipullo, energiapatukoita ja laastaria, Kattelus kertoo. Pylkkänen kertoo pyöräilleensä edellispäivänä 64 kilometriä. — Ihan rapakuntoisina emme matkaan lähde, hän sanoo. Anna Sinkkonen aikoo kävellä Kouvolaan suomenpystykorva Pirkon kanssa. — Luultavasti koira jaksaa tämän paremmin kuin minä. Se on ainakin treenannut enemmän. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/27/Tavoitteena%20illaksi%20kotiin%20%E2%80%94%20Hessun%20haasteen%20k%C3%A4velij%C3%A4t%20ovat%20matkalla%20Takamaalta%20kohti%20Koriaa%20ja%20Kouvolaa/2017222303266/4