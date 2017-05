Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arboretum Mustila etsii ja kerää tulevaisuuden kasveja — sunnuntaina puistossa vietetään lastenpäivää Alppiruusuistaan tunnettu Arboretum Mustila on paljon muutakin. Mittavat kasvilajikokoelmat yli satavuotisen olemassaolonsa aikana kerryttänyt arboretum – eli puulajipuisto – näyttäytyy suuren yleisön silmiin satumaisen kauniina retkikohteena. Monelle se on myös oivallinen paikka hankkia erikoisia taimia omaan puutarhaan. Elimäellä sijaitsevan arboretumin alueen alkuperäinen tehtävä oli kuitenkin jotain muuta. Tuota tehtävää täytetään Mustilassa yhä edelleen. — Teemme edelleen aktiivista tutkimustyötä. Etsimme ja keräämme ulkomailta meidän oloihin sopivia tulevaisuuden kasveja ja levitämme tietoa kasveista, Arboretum Mustilan toiminnanjohtaja Jukka Reinikainen kertoo. Reinikaisen mukaan arboretumin toiminnan punainen lanka on edelleen hyvin samankaltainen kuin vuonna 1902, jolloin A. F. Tigerstedt aloitti puulajipuiston toiminnan Mustilan kartanon alueella. — Sijaitsemme Euroopan reunalla. Ilmastomme poikkeaa eteläisemmän Euroopan ilmastosta, joten siellä olevat suuret puutarha-alan toimijat eivät tuota meille sopivia kasvilajikkeita. Hän sanookin, että tuo työ on tehtävä täällä itse – ja lopputulokseen pääseminen vaatii aikaa ja vaivaa. Arboretumin rooli on hankkia ensimmäiset kokemukset uusista lajeista. — Meillä on aika nuori puutarhakulttuuri, eikä paljon tekijöitä. Kun saamme jonkun lajin kohdalla lupaavia tuloksia, saattaa kestää kymmeniäkin vuosia tuoda laji laajempaan käyttöön. Ilmastonmuutos uhkaa nykyflooraa Mustila Arboretumin uusien lajien kartoituksessa ja tutkimuksessa on taustalla vakavia tekijöitä. Luonnon kannalta liian kovaa vauhtia muuttuva ilmasto ja sen takia leviävät taudit sekä tuholaiset muodostavat uusia uhkia nykyiselle flooralle. Reinikaisen mukaan esimerkiksi kirjanpainajaksi kutsutun kaarnakuoriaisen leviäminen ja sen aiheuttamat tuhot kuusimetsissä on lisännyt metsänomistajien kiinnostusta uusia puulajeja kohtaan. — Suomen metsäalalle on ollut logistisesti helppoa, että on käytetty lähinnä paria kolmea puulajia. Monimuotoisuuden vähyys on kuitenkin uhka, kun taudit ja tuholaiset leviävät muuttuvissa oloissa. Arboretum on Reinikaisen mielestä paras mahdollinen paikka tutkia ja testata tulokaslajeja. — Alue on laaja ja luonnonmukainen, joten lajit voivat tuottaa siementä ja lisääntyä luontaisesti. Siten sekin puoli tulee tutkituksi. Mustila on maan ykkönen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla näkyy myös Arboretum Mustilassa. Juhlavuoden kunniaksi arboretumissa nimetään uusi alppiruusulajike ja juhlavuoden puu. Vireillä on myös esitys nimetä Mustila Suomen kansallisarboretumiksi. Tulipa nimitys tai ei, Mustila on Jukka Reinikaisen mukaan ilman muuta Suomen tärkein arboretum. — On joitakin muitakin, joissa on komeat kasvikokoelmat. Arboretum Mustila on kuitenkin Suomen ensimmäinen ja edelleen ainoa, jolla on omaa henkilökuntaa ja järjestettyä toimintaa. Kesän tapahtumat käynnistyvät jo perinteeksi muodostuneella Mustilan lastenpäivällä 28.5. — Kyseessä on mukava perhetapahtuma, joka tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen yhdessäoloon, Reinikainen kuvailee. Arboretumista löytyy esimerkiksi lasten luontopolku, jolla on erilaisia luontoaiheisia rasteja. Satumetsän lastenkonsertissa esiintyy Tuubakimalaiset ja paikalla voi bongata myös Peppi Pitkätossun. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/28/Arboretum%20Mustila%20etsii%20ja%20ker%C3%A4%C3%A4%20tulevaisuuden%20kasveja%20%E2%80%94%20sunnuntaina%20puistossa%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20lastenp%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2017222286868/4