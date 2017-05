Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jo kaksi nuorten maajoukkuepelaajaa on suunnannut Kotkasta Kouvoihin — ”Korikouvojen ja Kouvojen yhteistyöllä pystymme tarjoamaan motivoituneelle nuorelle pelaajalle kolme reittiä edetä urallaan” Kouvot jatkaa ensi kauden joukkueensa kokoamista teemalla nuorille pelaajille reitit selviksi. Vili Nyman, 19, siirtyy KTP-Basketista yksivuotisella ja Benjamin Vanninen, 18, Helsingin NMKY:stä kaksivuotisella sopimuksella kouvolalaisseuraan. Kaksikko kuuluu Korisliigassa 25. peräkkäisen kautensa aloittavan Kouvojen harjoitusrinkiin ja pelaa enimmäkseen seuran kehitysjoukkueessa Korikouvoissa Divari A:ssa. 198-senttinen Nyman omaa liigakokemusta 39 ottelusta. Menneellä kaudella laituri tilastoi KTP:ssä ottelukohtaisiksi keskiarvoikseen 11 minuuttia, 2,6 pistettä ja 1,3 levypalloa. A-poikien SM-pronssia KTP:ssä keväällä 2015 saavuttanut Nyman on pelannut 61 nuorten maaottelua 7,5 pisteen keskiarvolla. Nyman on jo toinen Kotkasta lyhyen ajan sisällä Kouvolaan siirtynyt nuorten maajoukkuepelaaja. Viime viikolla Kouvot kiinnitti riveihinsä Severi Kaukiaisen, 19. — Olen hyvin kiitollinen Kouvoille siitä, että saan mahdollisuuden harjoitella ja pelata hienossa organisaatiossa. Nyman ja Kaukiainen olivat viime talvena Sudenpentujen kantavia voimia joukkueessa, joka pelasi alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa puolivälieriin. Saman joukkueen vastuunkantajiin kuului Kouvojen Teemu Knihtinen, joka on niin ikään kouvolalaisseuran liigajoukkueen ensi kauden sopimuspelaajia. Suomi oli viimeksi edennyt U18-ikäluokan EM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon 26 vuotta sitten. Vanninen pelasi 195-senttisenä laiturina viime kaudella A-poikien SM-sarjaa ja Divari B:tä. 13 nuorten maaottelussa esiintynyt Wartti Basketin kasvatti säkenöi Suomi-paidassa vuoden alussa pelatussa Baltic Sea Cupissa. Kouvojen päävalmentajaksi sapattivapaalta palannut, tuore alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Jyri Lehtonen muistuttaa, että Nymanin ja Vannisen sopimusten perustana on hyvä harjoittelu edustusjoukkueessa ja iso vastuu Korikouvoissa. — Molemmilla pelaajilla on päätähtäimenä päästä jenkkiyliopistoon. Siinä pyrimme heitä auttamaan parhaamme mukaan. Korikouvojen ja Kouvojen yhteistyöllä pystymme tarjoamaan motivoituneelle nuorelle pelaajalle kolme reittiä edetä urallaan: opiskelemaan ja pelaamaan Yhdysvaltoihin, hyväksi pelaajaksi Korisliigaan tai Korisliigan kautta siirtymään ammattilaiseksi jopa Euroopan huippusarjoihin, Lehtonen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/28/Jo%20kaksi%20nuorten%20maajoukkuepelaajaa%20on%20suunnannut%20Kotkasta%20Kouvoihin%20%E2%80%94%20%E2%80%9DKorikouvojen%20ja%20Kouvojen%20yhteisty%C3%B6ll%C3%A4%20pystymme%20tarjoamaan%20motivoituneelle%20nuorelle%20pelaajalle%20kolme%20reitti%C3%A4%20edet%C3%A4%20urallaan%E2%80%9D/2017222304370/4