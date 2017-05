Uutinen

Kouvolan Sanomat: KPL hyydytti hallitsevan mestarin Vimpelin Vedon lähes 1900 katsojan edessä — 12 pelaajasta kaikki merkkauttivat nimensä juoksutilastoon joko lyöjänä tai tuojana Kun voittaa hallitsevan Suomen mestarin ja seitsemän viime kauden loppuottelijan suorastaan suvereenilla peliesityksellä, siitä voisi jo hiukan villiintyä. Varsinkin kun taakkana on ollut 16 peräkkäistä tappiota keskinäisistä otteluista. Kouvolan Pallonlyöjien miehistöstä nähtiin kuitenkin sunnuntaina ihan tavallisia tuuletuksia ja normaaleja hymyjä. Lisäksi kuultiin viileitä, hyvin hillittyjä kommentteja. KPL kylvetti Vimpelin Vetoa 2—0 (6—1, 4—2) Kouvolan pesäpallostadionilla, pidensi voittoputkensa seitsemään ja jatkaa Superpesiksen paalupaikalla puhtaan pelin joukkueena. ”Paljon on tullut turpaan” Tapa, jolla KPL voittonsa otti. Tyyli, jolla kouvolalaisjoukkue voittoonsa suhtautui. Ne kertovat erittäin hyvää KPL:n nykytilanteesta. Ne kertovat myös siitä, että kausi on pahasti kesken. Pahin virhe olisi päästää mopo keulimaan. — Olemme tienneet, että pystymme Vimpelin voittamaan. Nyt sen ymmärtävät ehkä muutkin, tehokkaalla lukkaroinnillaan Vedon sisäpelistä hyytelöä tehnyt KPL:n Janne Kivipelto sanoi. Alajärven Ankkurien kasvattina lähinaapuri Vedosta on muodostunut Kivipellolle kenties useimmin uran aikana vastaan tullut joukkue. — Paljon on tullut Vetoa vastaan pelattua ja paljon on tullut turpaan. Tämä oli kuitenkin vain kolme pistettä taulukkoon runkosarjaottelusta. En missään nimessä sanoisi, että joukkueemme olisi pelannut hurmoksessa. Ei liikaa Korhosen varassa Kivipelto oli avausjaksolla yksi KPL:n kuudesta juoksun lyöjästä. Samoin tuojia oli kuusi eri nimeä. Tehojen levittäytyminen näin laajalle päävastustajaa vastaan on sangen poikkeuksellista. Se on myös merkki siitä, että KPL ei ole liikaa vielä tasaisuutta suorituksiinsa etsivän jokerikotiuttajansa Juha Korhosen varassa. Keskitasoa heikompikin ennustaja sanoo, että Korhosen poskiosumat vaihtuvat pian keskiosumiksi. — Kuusi eri lyöjää ja kuusi eri tuojaa kertoo siitä, että sisäpelimme on pyörinyt huonosti. Totta kai me haluaisimme, että päämiehet lyövät pinnoja ja hoitavat roolinsa. Ei ole tarkoitus, että Valtteri Luoma pääsee koko ajan kotiuttamaan, KPL:n pelinjohtaja Eero Pitkänen arvioi ja mainitsi uransa toisen pääsarjajuoksun lyöneen, heinäkuussa 19 vuotta täyttävän seuran oman kasvatin. Nopeutta ja heittovoimaa KPL on valmistautunut kuluvaan kauteen etsimällä entistä tarkemmin päävastustajiensa Vedon, Sotkamon Jymyn ja Joensuun Mailan heikkoja kohtia. Pitkänen ei tietenkään paljastanut, kuinka paljon talvikaudella tehdyn työn tulokset näkyivät sunnuntaina kauden ennätysyleisölle (1893). — Tämähän ei ole mitään kikkailua, että tullaan yhteen peliin ja vedetään jotkut jekut esiin. Nollatilanteemme kesti hyvin, kaverilla oli vaikeuksia päästä kentälle ja pääsimme vaihtotilanteisiin kiinni, Pitkänen tiivisti ratkaisun. Pitkänen lisäsi, että KPL on kahteen viime kauteen verrattuna nyt nopeampi ja heittovoimaisempi joukkue. Nurmion ja Laakson lyönnit säväyttivät Oikeanlainen pelikovuus, rohkeus ja kylmäpäisyys välittyivät sunnuntaina KPL:n 12 pelaajasta, joista kaikki merkkauttivat nimensä juoksutilastoon joko lyöjänä tai tuojana. Heikkoa lenkkiä ei joukkueesta löytynyt myöskään ulkopelissä. Kaksi juoksua lyöneen ja yhtä monta tuoneen Teemu Nurmion kolmosrajapuhkaisu kuului Toni Laakson (2 lyötyä/1 tuotu) kolmosjatkepaukun ohella sisäpelin tähtihetkiin. Pelinrakentajat Anssi Lammila (ykkösvaihdot 6/6) ja Juho Hacklin (kakkosvaihdot 6/7) olivat taas pitelemättömiä. ”Kouvola osoitti olevansa varteenotettava mestariehdokas” KPL aiheutti Vedolle kauden ensimmäiset jaksotappiot ja ylipäätään tämän vuoden ensimmäisen tappion, kun mukaan lasketaan halliottelut ja harjoituspelit. Pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäki manasi luokatonta sisäpeliä ja näytti tappion hetkellä taitonsa mediapelissä. — Saimme paljon läksyjä, ja kyllähän Kouvola osoitti olevansa varteenotettava mestariehdokas. Lue koko uutinen:

