Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Niko Oksanen keilasi miesten SM-kultaa — All Starsin nuori tähti voitti mestaruuden myös parikilpailussa Kouvolan All Starsin Niko Oksanen, 18, kruunasi upean keilailukautensa sunnuntaina Joensuussa. Aiemmin keväällä nuorten EM-kilpailuissa kovaa tulosta tehnyt Oksanen voitti nyt ensimmäistä kertaa aikuisten tasolla Suomen mestaruuden.Oksanen kukisti loppuottelussa lahtelaista Baytä edustavan Jari Ratian pistein 434—399. Ratia vei ensimmäisen sarjan kahden tuplansa ansiosta 187—192, mutta kovista kilpailuhermoistaan tunnettu Oksanen näytti venymiskykyään. Hän voitti toisen tasokkaan sarjan 247—207.— Ihan loistavat fiilikset. Vähän on tyhjä olo, Oksanen huokaisi.Hän voitti Joensuussa kaksi kultaa, sillä parikilpailussa hänestä ja Santtu Tahvanaisesta leivottiin nuoret Suomen mestarit miesten sarjassa.— Kyllä minulla oli tavoitteena kulta. Tiesin, että se on mahdollista, kun oli karsinnan kolmas ja voitin parikultaa. Mutta ei sitä kovin paljon voinut miettiä. Piti keskittyä omaan heittoon, Oksanen totesi.Toisessa sarjassa Ratialla oli vaikeuksia saada keiloja lähtemään hyvistäkään osumista. Oksanen sen sijaan alkoi puhdistaa patteria hienoilla heitoilla.Ensin Oksanen teki triplan ruutuihinsa 3—5 ja sitten neljän kaadon jonon seitsemännestä ruudusta alkaen.Pääsiäisviikolla Oksanen loisti juniorien EM-kilpailuissa Talin hallissa Helsingissä. Hän saavutti EM-kisaviikon aikana Talissa neljä mitalia: paripronssia, joukkuehopeaa ja all eventsin kultaa sekä singlen hopeaa. Oksanen teki historiaa, kun hänestä tuli all eventsin kaksinkertainen Euroopan mestari peräkkäisissä kisoissa.Viimeistä kauttaan junioritasolla kilpaileva Oksanen on kahminut juniorien EM-kisoista yhteensä yksitoista mitalia.Helmikuussa hän sijoittui Talissa parhaana suomalaisena toiseksi Suomen Rankingin Grande Finalessa. Se teki Oksasesta Suomen miesten edustajan marraskuussa Meksikossa kisattavaan maailmancupiin. Edustuspaikka arvostetussa kansainvälisessä kilpailussa on Oksasen uran toistaiseksi suurimpia saavutuksia.Myös naisten finaalissa saatiin mestariksi nuori, tulevaisuuden tähti. Helsinkiläinen Elice Piksilä pesi seurakaverinsa Roosa Lundénin 432—372. Lue koko uutinen:

