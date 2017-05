Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Santtu Nyman loisti maastopyöräilyn endurosarjan Ride More Cupin avauskilpailussa Mielakassa Hiihtäjänäkin tunnettu Santtu Nyman hallitsee maasto- ja alamäkipyöräilyn salat.Vaativien maastopyöräilylajien yhdistelmä MTB Enduro on nopeasti kasvattanut harrastajajoukkoaan, jonka parhaimmistoa nähtiin viikonvaihteessa Mielakassa järjestetyssä Ride More Cupin ensimmäisessä osakilpailussa. Sarja lanseerattiin tälle kaudelle, ja osallistujia Kouvolassa oli peräti 160.Ykkösnumerolla matkaan lähtenyt Nyman kuvaili kymmenen erikoiskokeen kilpailua nopeatempoiseksi.— Pätkät olivat helpohkoja, mutta vauhdikkaita.SM-sarjan avauksessa Messilässä kolmanneksi sijoittunut Nyman kiertää kesän aikana molemmat sarjat sekä lisäksi joitakin XE- ja maratonkisoja.— Kelloa vastaan kilpaileminen kiehtoo. Maastopyöräily on hyvää treeniä hiihdolle, ja talvella hankitusta hyvästä fyysisestä kunnosta on puolestaan hyötyä vaativilla pyöräilyreiteillä.Enduropyöräily edellyttää myös hyvää ajotekniikkaa.— Olen harrastanut maastopyöräilyä pienestä lähtien, joten ajotaidot ovat aika vahvat, Nyman hymyilee.Mielakan osakilpailun järjestelyissä ahkeroivat lajin erikoisseura Kymi Anti-Flow ja maastopyöräilyn monitoimimies Sauli Hjerppe, joka on sarjan päävastuullinen järjestäjä.— Cupin kisoihin voivat osallistua sellaisetkin harrastajat, jotka eivät lähde SM-kisoihin. Toisaalta täällä on myös Suomen kärkiajajia, Hjerppe kertoo.Tulijoita olisi ollut enemmänkin, mutta raja oli pakko asettaa 160 pyöräilijään.Kalustolle ei aseteta kovin tiukkoja vaatimuksia. Pääasiassa mukana on enduromaastopyöriä.— Ne toimivat alamäessä, mutta niillä pääsee myös polkemaan ylämäkeen.Kilpailussa on viisi erikoiskoepätkää, joista jokainen ajetaan kahteen kertaan. Erikoiskokeet ovat enimmäkseen alamäkeä. Siirtymäosuuksien nousut mennään polkemalla tai hissillä.— Reitin pituus ei ole olennaisin asia, vaan hyvät radat. Kokonaisajaksi tulee pari tuntia.Hjerppe on itse kilpaillut parhaimmillaan MM-tasolla. Nyt hän haluaa tarjota kovatasoisia kisoja kotimaan ajajille.— Lajissa on hienoa sen kokonaisvaltaisuus. Siinä kysytään vauhtia, terävyyttä ja kestävyyttä. Tuolla radalla voi pärjätä aika erilaisilla kykyprofiileilla.Sekä Kymi Anti-Flow'n että Hjerppen organisaatiossa vaikuttava Sini Nurmi kehuu Mielakkaa hienoksi kisapaikaksi.— Halusimme tehdä radat, jotka sopivat hyvin eritasoisille ajajille. Siellä voi ajaa hyvin teknisesti ja hitaammalla vauhdilla, kun taas kokeneemmalle kuskille ne ovat tosi nopeita.Kouvolan seudun vahva pyöräilykulttuuri näkyy myös paikallisissa olosuhteissa. Mielakan Bikeparkin Antti Pajunen kertoo, että rinteiden reittejä hyödynnetään ahkerasti.— Reittejä on kunnostettu ja paranneltu, ja kuhinaa on riittänyt pitkin kevättä.Mittavat kilpailut levittävät sanaa viidakkorummun lailla eri puolille maata.— Pyöräilijöitä tulee Kouvolaan kauempaakin, sillä lajin harrastajat hakevat usein uusia ympyröitä ja vaihtelevia maastoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/28/Kouvolan%20Santtu%20Nyman%20loisti%20maastopy%C3%B6r%C3%A4ilyn%20endurosarjan%20Ride%20More%20Cupin%20avauskilpailussa%20Mielakassa/2017222306696/4