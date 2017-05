Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan putkiradiomuseosäätiö yhteistyöhön Radiohistoriallisen seuran kanssa Suomen radiohistoriallinen seura on tehnyt yhteistyösopimuksen Kouvolan putkiradiomuseosäätiön kanssa. Säätiö ylläpitää Kouvolassa muun muassa Radiomuseota ja Sotilasradiomuseota. Sopimuksen tarkoituksena on turvata suomalaisen elektroniikkateollisuuden perinnön säilymistä jälkipolville. Radiohistoriallinen seura on solminut vastaavan yhteistyösopimuksen myös Kotkassa sijaitsevan ASA-radiomuseon kanssa. Entuudestaan seuralla on yhteistyötä Keski-Suomessa Petäjävedellä sijaitsevan Radio- ja puhelinmuseon kanssa. Seura julkisti sopimukset 21.5. merkittävän laitevalmistajan ASA Radio Oy:n perustamisen 90-vuotispäivänä. Vapaaehtoisvoimin toimiva Suomen radiohistoriallinen seura dokumentoi ja kerää etenkin Suomessa viime vuosisadalla valmistettuja radio- ja tv-malleja, tekee tutkimustyötä ja julkaisee viestintäteknologian historiaa käsitteleviä julkaisuja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/28/Kouvolan%20putkiradiomuseos%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6%20yhteisty%C3%B6h%C3%B6n%20Radiohistoriallisen%20seuran%20kanssa/20171310/4