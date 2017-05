Uutinen

Kouvolan Sanomat: Markku Oksanen päätyi unelma-ammattiinsa kroonisesta kivusta huolimatta — ja juuri sen vuoksi Tänään on hyvä päivä. Markku Oksanen pystyy istumaan lähes tunnin kutakuinkin paikallaan. Yleensä ei pysty, sillä Oksasen elämää rytmittää krooninen kipu. Ei ole sellaisia päiviä — ei oikeastaan hetkiäkään — ettei koskisi. — Muistan kyllä, millaista elämä oli ja mitä kaikkea tein ennen kuin kipu alkoi. Sitä en kuitenkaan muista, miltä kivuttomuus tuntuu. En pysty oikein kuvittelemaankaan. Onko se sitä, ettei tunnu miltään, sanoo Oksanen. Huonoina päivinä keskittyminen työhön on mahdotonta. Ja Oksasen työ on sellaista, mikä ei puoliteholla etene. Hän kuuluu Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osaston tutkijaryhmään ja tutkii kvanttiteorian ja gravitaation eli painovoiman yhteispeliä. Oksasen työpiste on kotona Kotkan Lankilassa. Yhteys tutkijakollegoihin hoituu sähköisesti. — Haluaisin tehdä tätä lopun ikäni, jos vain mahdollista. Toisaalta, jos joskus tarvitsee tehdä muita ratkaisuja, ei sekään ole maailmanloppu, sanoo Oksanen. Tennistä, jalkapalloa ja laskettelua — nuori Markku harrasti monenlaista urheilua. Koulunkäyntikin maistui. Urheilupaikoista rakkaimpia olivat rinteet. Talvisin mentiin lumilautailemaan ja laskettelemaan kavereiden kanssa aina, kun kyyti järjestyi. Kohtalon ivaa tai mitä lie: ensioireet Oksasen nykyisistä kivuista tulivat nimenomaan laskettelurinteessä. Hän oli tuolloin 16-vuotias. — Ei ollut onnettomuutta, eikä muuta vastaavaa. Minulla on selän välilevyjen rappeuma. Vanhojen tai keski-ikäisten ihmisten sairaus iski teini-ikäisenä. Sitä ennen ei ollut ollut mitään suuria vaivoja. Varsin pian kivut etenivät siihen vaiheeseen, että Oksasen piti ryhtyä sovittamaan koulunkäyntiään kipujen rytmiin. Etenkin luonnontieteet ja matematiikka kiinnostivat. Oksanen joutui kuitenkin pohtimaan, mitä pystyy opiskelemaan itsenäisesti ja mihin tarvitsee opettajan ohjausta. — Kun oli hyvä päivä, pystyin olemaan koulussa tunnin tai kaksi. Piti miettiä tarkkaan, mille tunneille menen. Kävin matematiikantunneilla, jos suinkin pystyin. Hyvässä yhteisymmärryksessä Langinkosken lukion opettajien kanssa Oksanen suoritti lukion kurssit kolmessa vuodessa. Osa ylioppilaskirjoituksista siirtyi kuitenkin vuodella, koska silloinen abiturientti makasi sairaalassa. Sillä kertaa syynä eivät olleet selkävaivat, vaan aineenvaihduntaongelmat. Tuntemattomaksi jääneestä syystä Oksanen laihtui laihtumistaan. — Eivät päästäneet pois, kun sairaalassa ollessa kävi pieni onnettomuus. Lääkäri puhkaisi vahingossa minun keuhkoni ja minulle tuli ilmarinta. Oksasen mielestä virhe ei ollut suuri, ja lääkärikin oli ihan hyvä. Tuli jälkikäteen pyytämään anteeksi. Akateemisen loppututkinnon voi suorittaa käymättä yliopistolla juuri lainkaan. Sen Oksanen tietää nyt. Kun hän aikoinaan lukion jälkeen tiedusteli asiaa eri yliopistoista, olivat vastaukset varsin varovaisia. — Helsingin yliopistosta sanottiin, että hae opiskelemaan, niin katsotaan miten opiskelu voidaan järjestää. Oksanen kävi tekemässä matematiikan ja fysiikan pääsykokeet. Hän päätyi opiskelemaan fysiikkaa, joka oli jo lukiossa noussut ykkösvaihtoehdoksi. Oksanen aloitti yliopisto-opinnot vuonna 1999, valmistui maisteriksi vuonna 2008 ja väitteli tohtoriksi vuonna 2013. Opintojen kulku ei ollut perinteinen. Oksanen asui koko ajan kotonaan Kotkassa. Hän kuvaa opiskelujaan itsensä opettamisen ja kirjekurssin välimuodoksi. — Yhdelläkään varsinaisella luennolla en ole käynyt. Kävin Helsingissä suorittamassa tenttejä, tekemässä fysiikan laboratoriotöitä ja sopimassa käytännön asioista. Miten maailmankaikkeus toimii? Siinä on kysymys, johon Oksanen tutkijakollegoineen hakee vastausta. Nykytutkimuksen kuumia kysymyksiä ovat pimeä energia ja pimeä aine. Onko olemassa pimeää energiaa, joka venyttää galaksien välistä aika-avaruutta ja saa aikaan maailmankaikkeuden kiihtyvän laajenemisen? Onko maailmankaikkeuden massasta valtaosa niin sanottua pimeää ainetta, jota voidaan havaita vain painovoiman avulla? — Mitä enemmän tietää, sitä paremmin tietää myös sen, kuinka vähän tietää. Ollaan usein sillä rajalla, ettei ymmärretä, kuvaa Oksanen tutkijoiden arkea. Varsinaisiin käytännön sovelluksiin ei Oksasen tutkimuksella suoraan pyritä. Sovelluksia syntyy, jos on syntyäkseen. — Toisaalta 200 vuotta sitten sähkö ja magnetismi olivat kuriositeettiviihdettä. Ei silloin ajateltu, että joskus kaikki toimii sähköllä. Lue koko uutinen:

