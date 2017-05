Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saa riehua, raivota ja rakastaa — senioriteatterilaiset evakkoina Kuusankosken Kettumäellä Kotkalainen taidegerontologi Leonie Hohenthal-Antin on tutkinut teatterin tekemisen merkitystä ikäihmisille väitöskirjaksi asti. Hän on huomannut teatteriharrastuksen monet suotuisat vaikutukset senioreille. — Teatterin tekeminen yhdessä muiden kanssa parantaa ikäihmisten psykososiaalista kuntoisuutta. Vireystila paranee, flow-tilassa toimiminen antaa mielihyvää ja onnellisuus kasvaa. Esimerkkinä hän mainitsee naisen, joka oli leskeksi jäätyään päässyt vihdoin kokeilemaan nuoruuden haavettaan näyttelemistä. — Harjoitusten jälkeen hän tokaisi, että tämä on kuin luvallista dopingia. Tämä tapahtui Lahden MM-kisojen dopingkohun aikaan ja kertoo, millaisia vaikutuksia teatteriharrastuksella voi olla mieleen ja kehoon. Näytteleminen antaakin Hohenthal-Antinin mukaan erinomaisen väylän tuulettaa tunteita. Kun menee katsomaan senioriteatterin esitystä, kannattaa jättää mielikuvat kiikkutuolimummoista kotiin. — Moni iäkkäämpi teatteriharrastaja on ihastellut sitä, että näyttämöllä saa rakastaa, riehua ja raivota sydämensä kyllyydestä. Luvallista dopingia ja dementiantorjuntaa Usein esiin on nostettu myös harrastuksen merkitys iän tai sairauden heikentämän muistin petraajana. Hohenthal-Antinin mukaan on päivänselvää, että repliikkien ja muiden muistamista vaativien asioiden ulkoa opettelu parantaa muistia. — Eräskin aivohalvauksesta toipuva senioriteatterin harrastaja tokaisi, että tämä on maailman parasta dementiantorjuntatykitystä. Paitsi henkisiä ja ruumiillisia vaikutuksia, teatteriharrastuksella on Hohenthal-Antinin kokemusten mukaan myös paljon sosiaalisia ulottuvuuksia. — Se vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä rytmittää elämää. Teatteriharrastuksen kautta seniorit ovat koko ajan elävässä dialogissa ympäröivän maailman kanssa. Hohenthal-Antinin mielestä seniorit jos ketkä osaavat ottaa rohkeasti kantaa kulloinkin pinnalla oleviin aiheisiin ja kommentoida napakasti nykypäivän ilmiöitä. Toinen lähestymistapa on omakohtaisiin muistoihin pohjautuva teatteri, jolla on paljon annettavaa nuoremmille: kokemuspohjaisen historiatiedon välittäminen opettaa. — Muistojen teatteriksi kutsuttu omiin kokemuksiin perustuva tapa tehdä teatteria jatkaa muinaista leirinuotioperinnettä, jossa iäkkäillä ihmisillä on mentorin rooli. Se on ollut kadoksissa nykymaailmassa. Hän muistaa produktion, jossa seniorit valmistivat näytelmän yhdessä nuorisoryhmäläisten kanssa. — Se oli hämmästyttävä kokemus. Nuoret sanoivat oppineensa paljon elämästä, ja ikäihmiset kertoivat saaneensa nuorilta paljon energiaa. Tarinoita evakkoelämästä Kettumäellä Kuusankosken Kettumäen kansanpuiston pihamaalla raikaa reipas Karjalan murre. Senioriteatteriryhmä Koskirentukat hioo uutta näytelmäänsä entisen Työväenasuntomuseon miljöössä ja epookinmukaisissa rooliasuissa. Evakkojen elämästä kertova Ilo pintaa vaik syvän märkänis -näytelmä saa ensi-iltansa 4. kesäkuuta. Ohjaaja Sirpa Niemi kertoo, että tämänkertainen esitys poikkeaa Koskirentukoiden kymmenvuotisen historian muista esityksistä. — Aiemmin jutut ovat olleet puhtaasti improvisoitua teatteria. Tällä kertaa pohjana on kaksi kirjoitettua tarinaa, joiden ympärille improvisoidaan. Ryhmässä on mukana kaksi näyttelijää, joilla on omakohtaista kokemusta siirtolaisuudesta. Lisäksi Niemi on hyödyntänyt ulkopuolisia kokemuksia evakkoon joutumisesta. Hän kertoo, ettei näytelmä ole paikkasidonnainen vaan käsittelee siirtolaisuutta yleisellä tasolla. — Yleisö saattaa myös löytää vertauskohtia nykypäivän maahanmuuttokeskusteluun. Koskirentukoissa alusta asti mukana ollut Aini Kortelainen kertoo näyttelemisen antaneen hänelle rutkasti rohkeutta ja esiintymisvarmuutta. — Nykyään uskallan esiintyä yksinkin. Ryhmässä toimimisessa parasta on se yhdessä tekeminen. Sen lisäksi, että pitää mielen virkeänä ja muistin terävämpänä, Kortelaisen mukaan esiintyminen on vapauttavaa. — Näytelmässä saa laukoa mitä huvittaa ja näyttää tunteita. Heikki Luukkonen puolestaan kertoo aina olleensa mielellään ihmisten kanssa tekemisissä. — Parasta on se, kun yleisö tykkää. Nautin esiintymisestä ja siitä palautteesta, minkä yleisöltä saa. Kuusankosken teatterin Koskirentukat: Ilo pintaa vaik syvän märkänis. Esitykset Kettumäellä 4.—18.6. Lue koko uutinen:

