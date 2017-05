Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusittu lyönti ja pelituomarin kommentti sytyttivät yleisön huutoon KPL:n kotiottelussa — ”Tykkään kyllä pelata täällä Markus Laaksosen saunassa” Kouvolan Pallonlyöjien ja Vimpelin Vedon välisessä ottelussa sunnuntaina Superpesiksessä oli paikalla kouvolalaisseuran kuluvan kauden ennätysyleisö 1893 katsojaa. Kouvolalaisyleisö sai nauttia KPL:n vakuuttavasta peliesityksestä ja voittoputken jatkumisesta. Toisella jaksolla Kouvolan pesäpallostadionin katsomoihin saatiin aikaan kunnon tunnelmaa, kun yleisö yltyi ulvomaan suoraa huutoa Vedon sisävuorojen aikana. Kaikki lähti siitä, kun pelituomari Peter Laitio päätti antaa Vedon Mikko Kanalalle uuden lyönnin tilanteessa, jossa kotipesän takaa sijaitsevasta katsomosta tuli huuto ennen Kanalan lyöntisuoritusta. Pesäpallossa on ehdottoman kiellettyä huutaa katsomosta pelin aikana vääriä tai laittomia, koska ne voivat häiritä pelaajien suorituksia. Kun Laitio ilmoitti kenttämikrofoniin, että lyönti uusitaan sillä perusteella, että katsomosta ei saa lukkarin syötön aikana huutaa, riehaantui kouvolalaisyleisö täysin. Tämän jälkeen Vedon lyöjä toisensa perään sai kuulla lyöntipaikalle astuessaan villiä meteliä. Superpesiksessä juuri Vimpelin Vedon oma kotiyleisö Saarikentällä on tullut tunnetuksi siitä, että se tekee ottelusta toiseen vastustajan sisäpelaajille hikiset oltavat jatkuvalla mylvinnällään. — Täytyy antaa Laitiolle palkinto vuoden markkinointiteosta. Olen käynyt 42 vuotta tällä kentällä, eikä koskaan ennen ole ollut tällaista meteliä. Suosittelen Laitiolle stand up -koomikon uraa sen jälkeen, kun tuomaroinnit joskus loppuvat, KPL:n pelinjohtaja Eero Pitkänen totesi lehdistötilaisuudessa. Pesäpallossa pelituomari ja syöttötuomari ovat aina paikalla ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa, joten Laitio pääsi kommentoimaan tilannetta omalta osaltaan. — Muotoilin asian huonosti. Kyse oli yksittäisestä huudosta, joka oli meidän (syöttötuomari Ari Kiviniemen kanssa) kuulemamme mukaan älä, ja se muistutti väärä-huutoa. Vedosta eniten kärkilyöntejä (7) 78 prosentin teholla naputtanut Henri Puputti päätyi seitsemän vuotta sitten iltapäivälehden lööppiin vastattuaan epäkunnioittavasti kouvolalaiskatsojalle ottelun aikana Kouvolassa. Puputti on siitä lähtien ollut aina kouvolalaisyleisön erityistarkkailussa KPL—Veto-otteluissa. — Tykkään kyllä pelata täällä (ottelukuuluttaja) Markus Laaksosen saunassa. Tämä on minulle ihan lempipaikka vieraskentistä, Puputti pudotteli naama peruslukemilla. Puputti osasi antaa arvoa KPL:n kauden seitsemännelle peräkkäiselle voitolle. — Vastustaja oli hyvä. He hakivat ulkopelissä hyviäkin lyöntejämme pois. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/05/28/Uusittu%20ly%C3%B6nti%20ja%20pelituomarin%20kommentti%20sytyttiv%C3%A4t%20yleis%C3%B6n%20huutoon%20KPL%3An%20kotiottelussa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DTykk%C3%A4%C3%A4n%20kyll%C3%A4%20pelata%20t%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20Markus%20Laaksosen%20saunassa%E2%80%9D/2017222306567/4