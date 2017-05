Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kouvolassa ei pidä liikaa kunnioittaa Superpesiksen kahta suurta — KPL on valmistautunut kuluvaan kauteen keskittymällä entistä enemmän päävastustajiensa nujertamiseen Kautensa kuudella peräkkäisellä voitolla aloittaneen Kouvolan Pallonlyöjien olinpaikka sunnuntaista tiistaihin on Superpesiksen höyryisimmässä painekattilassa. Painekattilalla tarkoitetaan tässä yhteydessä miellyttävää olotilaa, josta jokainen pelimies osaa nauttia. Nyt nimittäin toden teolla mitataan rohkeasti Suomen mestaruuden tavoitteekseen asettaneen KPL:n tämänhetkinen taso. Kouvolalaisjoukkue kohtaa kolmen päivän aikana sarjan kaksi suurinta mestarisuosikkia. Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy ovat muodostaneet Superpesiksen loppuotteluparin jo kuutena viime kautena peräkkäin, joten KPL:n voittoputken jatkuminen ei voisi mennä enää tiukempaan testiin. KPL, Veto ja Jymy ovat alkukierrosten jälkeen Superpesiksen ainoat puhtaan pelin joukkueet. Kuudesta ottelusta 16 pistettä koonneen KPL:n startti kuluvaan kauteen sai helatorstaina uuden kappaleen seurahistoriassa. Vuonna 1994 alkaneella pesäpallon jaksopelin aikakaudella KPL ei ole koskaan aiemmin avannut kauttaan pääsarjatasolla kuudella peräkkäisellä voitolla. KPL:n SM-hopeavuosina 2009 ja 2010 voittojonoiksi alkumatkalla kertyi neljä ja viisi ottelua. Myös viime kaudella KPL ampaisi sarjakauteen viiden voiton pötköllä. Kouvolan pesäpallostadionilta KPL on poistunut tällä kaudella voittajana kaikista neljästä ottelustaan. KPL:n ulkopeli on ollut toistaiseksi erittäin jykevää tekoa, sillä joukkue on päässyt joka ottelussa iskemään kiilaa vastustajan tilanteiden rakenteluun. Kolmostilanteiden määrä antaa pelinhallinnasta varsin hyvän kuvan. Niistä lasketun ottelukohtaisen keskiarvon perusteella KPL on ollut alkukaudesta ohjaimissa 16—9. Ulkokentän rauhallisuus ja varmuus pohjautuu Alajärven Ankkureista KPL:ään 1+1-vuotisella sopimuksella hankittuun Janne Kivipeltoon. Uusi lukkari on antanut erinomaisen ensivaikutelman eleettömän tyylikkäällä ja oikealla tavalla röyhkeällä lukkaroinnillaan. Varma tolppasyöttö, sopivan nihkeä perussyöttö ja nopea heittokäsi näyttävät olevan Kivipellon parhaita ominaisuuksia. Viime kausina KPL:n ulkopeli on ontunut siitä, että lautasen äärellä pyörähtäneiltä lukkareilta on lipsunut vääriä nollatilanteessa. Vastustaja on saanut ilmaista kyytiä ykköspesälle ja omaa sisäpeliään rullaamaan. Kivipelto on tuonut tähän tilanteeseen tuntuvan muutoksen. Veto on hallitseva Suomen mestari. Jymy juhli SM-kultaa sitä ennen peräti viisi kautta putkeen. Kummankin menestys perustuu joukkueen pitkäaikaisiin runkopelaajiin, joilla ei käsi tärise ratkaisupaikoissa. Samalla molemmilla oma juniorimylly jauhaa uusia pelaajia. Kumpikin seura herättää ansaitusti kunnioitusta, sillä molemmat ovat paikallisesti luoneet itselleen erittäin vahvan aseman. Perisuomalaiseen tyyliin kuuluvasti kunnioituksessa on mukana ripaus kateutta. Pelikentillä kunnioituksella on ollut taipumusta mennä liiallisuuksiin, sillä monivuotiset loppuottelijat Veto ja Jymy ovat onnistuneet ottamaan tukevan henkisen yliotteen muista sarjan joukkueista. KPL on kohdannut Vedon 2010-luvulla runkosarja ja pudotuspelit yhteenlaskettuna 21 kertaa. Voitot ovat Vedolle 2—19 ja pisteet 12—47. KPL on viimeksi voittanut Vedon syyskuussa 2010, jolloin kaksikko kalisteli loppuottelusarjassa. Viimeisin runkosarjavoitto on heinäkuulta 2010. Veto on vienyt 16 viimeisintä keskinäistä kohtaamista. Jymyä vastaan KPL on asettunut tällä vuosikymmenellä 17 ottelussa. Jymy on niskan päällä voitoin 4—13 ja pistein 13—35. Jymyn voittoputki on kuitenkin vain kahden matsin mittainen, sillä KPL nirhasi kotivoiton sarja-avauksessa toukokuussa 2015. Tänään sunnuntaina kotikentällä KPL:n lähtökohta Vetoa vastaan on kuitenkin otollisempi kuin vähään aikaan. Joukkue kulkee voittojonossa hyvällä itseluottamuksella, ja tiivis ulkopeli pitää homman raiteillaan. Viimeistä kauttaan pelinjohtajana toimiva Eero Pitkänen on todennut, että KPL keskittyy entistä enemmän päävastustajiensa Vedon, Jymyn ja Joensuun Mailan nujertamiseen. Pitkäsen mukaan kompromisseille ei jätetä sijaa, jotta KPL olisi ratkaisupeleissä parhaimmillaan (KS 23.1.2017). KPL ei pelaa kunniakkaasta tappiosta, vaan se hakee aidosti mehukasta voittoa. Kutkuttaa nähdä, miten tämä välittyy KPL:n peliesityksistä, kun vastapuolelle asettuvat joidenkin asiantuntijoiden mielestä tämänkin vuoden varmat finalistit. Tapio Ahlroth tapio.ahlroth@kouvolansanomat.fi Twitter: Tapparberg Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

