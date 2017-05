Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viimeinen viikko ennen koulujen päättäjäisiä on vaatekaupoissa kiireinen Juhlavaatteiden ja lahjojen myynti vilkastuu heti, kun valmistuneiden nimilistat julkaistaan. Viimeinen viikonloppu ennen koulujen päättäjäisiä oli monessa kouvolalaisliikkeessä vilkas.Moni antaa lahjansa siistissä kirjekuoressa, mutta perinteiselle tavaralahjallekin löytyy ottajansa, Kuusankosken Pentik-myymälästä kerrotaan.— Varsinkin moni tyttö aloittaa jonkin tietyn astiasarjan keräämisen ripille päästyään. Kun lakkiaisten tai valmistujaisten aika koittaa, samaan sarjaan ostetaan täydennysosia. Tekstiilejä ostetaan pesämunaksi opiskelijakämppään, ja sitten ovat tietysti myös tarhatädit ja opettajat, joita halutaan muistaa pienellä lahjalla, myyjä Tarja Vatto luettelee.Anja ja Kaj Antas olivat tulleet Pentikille ostamaan lahjaa ylioppilaaksi pääsevälle pojantyttärelleen. Lahjan valinta oli helppo, koska lahjan saajan mielipide oli tiedossa.— Pojantyttärellä on jo näitä samoja laseja, joten täydennämme kokoelmaa. Harvoin laseja liikaa on, Anja Antas sanoo ja ojentaa Linda-laseja myyjälle.Lasit päätyvät kauniiseen pakettiin. Pikku vinkki myyjältä: kun hintalapun kostuttaa ja antaa hetken liueta, se on helppo pyyhkäistä liimoineen pois.Eetu Henriksson sovitteli pikkutakkia Veturin H&M:ssä. Vaaleansininen takki näyttää sopivasti sekä juhlavalta että rennolta, jotta sen voi pukea ala-asteen päättäjäisiin. Hyppy kuudennelta luokalta seitsemännelle on samalla siirtymäriitti ala-asteelta yläasteelle.— Kuutosilla on aina vähän suurempi rooli kevätjuhlissa. Heidät kukitetaan ja he saavat muutenkin vähän enemmän huomiota, äiti Tiina Laine kertoo.Samalla pikkutakilla mennään myös muut ensi kesälle mahdollisesti osuvat juhlat tai paremmat lounaat.— Minusta on hyvä opettaa tapakasvatusta myös pukeutumisen kautta, Tiina Laine sanoo.Päätyykö pikkutakin alle t-paita vai kauluspaita, on vielä päättämättä. Isä Mika Henriksson hyväksyisi kumman vaan.— Takkia ehditään käyttään kuitenkin aika vähän jo siitäkin syystä, että poika kasvaa kovaa vauhtia.Miisa Wallius etsi äitinsä kanssa sopivaa kevätjuhlamekkoa Haloselta. Menossa oli jo kolmas mekkokauppa sunnuntaina.— 12-vuotiaalle tytölle on tosi vaikea löytää sopivaa juhlamekkoa. Lastenvaatteet ovat jo vähän lapsellisia, mutta aikuisten mallit pienimmilläänkin liian suuria, Susanna Wallius harmittelee.Miisa Wallius tarttuu vaaleanroosaan pitsimekkoon. Väri on mieluinen.— Vaikka äiti kyllä sanoo, että tämä näyttäisi siltä, ettei olisi mekkoa päällä ollenkaan. Lue koko uutinen:

