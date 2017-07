Cumuluksen talossa kolme erillistä vesivahinkoa kattoparkin remontin takia

Kuva: Katja Juurikko

Cumuluksen kattopysäköintialueen remontti on aiheuttanut päänvaivaa talon yrityksille. Urheilumestan myymäläpäällikkö Mika Hagman joutui heinäkuun puolivälissä hieraisemaan silmiään, kun aamulla töihin tullessa myymälän etuosan lattia oli täynnä vettä. Myymälän urheilutekstiilejä pilaantui muutaman tuhannen euron edestä. Hagmanin mukaan remontin aikana liikkeeseen on tullut remontin seurauksena myös kivimurskaa ja betonipölyä.

Viime huhtikuussa Cumuluksen taloon muuttanut Tyylikotka sai myös osansa vesivahingosta. Liikkeen yrittäjä Tuija Ahonen kertoo, että heillä kävi vesivahinko remontin seurauksena viikko sitten.

— Muutama sohva meni myyntikelvottomaan kuntoon. Lisäksi osa huonekaluista on ollut betonipölyssä.

Tyylikotkan ikkunoissa on tällä hetkellä muuttomyyntimainokset. Ahonen etsii parin kuukauden ajan yritykselle uusia tiloja.

— Laitoin alennuksen, jotta liike saataisiin mahdollisimman tyhjäksi ennen muuttoa. Tähän paikkaan en jää.

Ahosen mukaan huonekaluliikkeelle on tärkeää, että lähellä on parkkipaikkoja. Se vaikeuttaa sopivan paikan löytymistä.

M-Suutareiden liikkeeseen valui katosta vettä remontin seurauksena tiistai-iltapäivällä. Liikkeen työntekijä Tatu Saroksen mukaan heillä oli onni onnettomuudessa, sillä vesivahinko sattui työaikaan.

— Ehdin heittää pressut työkoneiden päälle ja siirtää asiakkaiden tavarat suojaan, jotta ne eivät kastu.

Cumuluksen talosta vastaavan Pohjois-Karjalan Arvopaperi oy:n toimitusjohtajan Juhani Reinikaisen mukaan vettä on päässyt liikkeisiin, kun pysäköintikannen rakenteita on aukaistu. Pääurakoitsijana remontissa toimii SSR Infra. Työpäällikkö Vesa Niemelä kertoo, että vanhoja rakenteita purettaessa betonipölyä on päässyt vanhoja ilmastointikanavia pitkin liikkeisiin.

Cumuluksen katon parkkipaikan remontti alkoi kuukausi sitten. Parkkipaikka ja ajoliuska uusitaan. Remontin pitäisi olla valmis 30. syyskuuta.