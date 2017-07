Arvio: Aistien valtakunta on eroottinen kulttielokuva

Kuva: Argos Films

Aluksi varoituksen sana: Aistien valtakunta ei ole sellainen art house -elokuva, joka kannattaa varata ensimmäisille treffeille. Ei ainakaan, ellei ole varma kumppanin olevan sujut kuristamisleikkien ja kaiken paljastavien seksikohtauksien katsomisessa.

Pohjana on verinen tositarina 1930-luvun Japanista.

Nagisa Oshiman täysin digitaalisesti restauroitu, eroottinen kulttielokuva sukeltaa syvälle ihmisen seksuaalisuuteen ja ravistelee pään sisällä, kunnes jokainen salainen perversio ja fantasia on nytkähtänyt irti.

Kyseessä ei kuitenkaan ole pornoelokuva tai vain puhtaasti lihallisia nautintoja kuvaileva taidekokemus. Oshima on kiinnostunut ihmistä eteenpäin ajavista haluista. Eikä nyt puhuta pienistä intohimon lepattavista liekeistä kupeessa vaan raivoavasta tulesta, joka tuhoaa kaiken tieltään.

Ulkona kuohuava poliittinen ilmapiiri ei kosketa Sada Abean (Eiko Matsuda) ja Kichizo Ishidan (Tatsuya Fuji) makuukamaria, jossa intohimoinen suhde ajautuu pimeille poluille.

Aistien valtakunta on ainutlaatuinen elokuvatapaus, jota on vaikea lokeroida. Se oli kapinalliselta ohjaajalta vahva julistus. Toisaalta se on lähes täysin vain seksiä. Sen taiteelliset arvot eivät ole ehkä toteutuksessa, vaan puhtaassa ja häpeilemättömässä rohkeudessa kuvata jotakin niin suorasukaisesti.

Kyseessä ei ole kaunis eroottinen kuvaelma. Elokuvan seksi on väkevää, suorastaan epätoivoisen intohimoista. Jos tuntuu, että veitsi makuuhuoneessa aiheuttaa syvää huolenaihetta, ei elokuvaa ehkä kannata katsoa. Sen kliimaksi on shokeeraava.|

Timo Alho