Elovalkeat avattiin Selänpäässä

Kuva: Katja Juurikko

Nuorten vapaapalokuntalaisten ruiskunkäsittelytaidot ihastuttivat Elovalkeiden avajaisjuhlassa Selänpään Nuorisoseurantalolla perjantai-iltapäivällä.

— Tapahtumaa on suunniteltu ja rakennettu vähitellen. Viimeiset viikot ovat olleet kiireisimpiä. Tämä on se, mitä halusimme Selänpäästä näyttää. Kaikki tärkeä on esillä, kuvailee avajaistilaisuutta Elo-Matti Anton Kujala.

Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä vapaapalokunta on iso osa Selänpään kylää, ja se haluttiin ehdottomasti mukaan avajaisohjelmaan eri muodoissa. Vapaapalokuntatoimintaa järjestetään kaikille perheen pienimmistä lähtien sukupuolesta riippumatta.

Torvimusiikkia tarjoili Selänpään VPK:n soittokunta.

— Selänpäästä löytyy pieneksi kyläksi hyvin lahjakasta väkeä ja täällä on monen sortin lahjakkuutta, tämän vuoden Elo-Maija Anja Rämä kehuu.

Ohjelman perusteella asiaa ei käy kiistäminen. Eri-ikäisten vapaapalokuntalaisten lisäksi yleisö sai nauttia lahjakkaan nuoren Aino Viholaisen kanteleensoitosta ja kylän Marttojen leipomistaidoista. Kouvolan seudun ilmailuyhdistys kunnioitti avajaisia komealla ylilennolla.

Elovalkeita oli sytyttämässä Elo-Matin ja Elo-Maijan lisäksi Kouvolan kaupungin edustaja, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Jenny Hasu (kesk.). Hasu korosti puheessaan kylien yhteisöllisyyttä ja sitä, miten Kouvola on kylien kaupunki.

Elo-Matti ja Elo-Maija ovat aktiivisia kyläläisiä, jotka edustavat Valkealaa erilaisissa tapahtumissa ja suunnitella Elovalkeat-tapahtumaa. Pesti kestää vuoden ajan ja joka vuosi eri kylä pääsee päävastuuseen Elovalkeista.

Selänpäässä pesti on toteutettu ilolla ja ylpeydellä

— Elo-Maijana toimiminen on kunniatehtävä, ja on hienoa, että Selänpäässä järjestettiin Elovalkeiden avajaiset Suomen itsenäisyyden juhlavuonna, Rämä kertoo.

Seuraavat Elo-Matti ja Elo-Maija julkistetaan Litviikkimarkkinoilla elokuun 19. päivä osana Elovalkeiden ohjelmaa. Rämän ja Kujalan ohje tuleville Elo-Matille ja Elo-Maijalle on, että ei kannata jännittää liikaa ja tehdä asiat ilon kautta.