KPL:n Eero Pitkänen: Kolmossijan säilyttäminen on realismia

Kuva: AOP/Jarno Kuusinen

Kouvolan Pallonlyöjien pelinjohtaja Eero Pitkänen kuulostaa rennolta sunnuntaina alkavan Superpesiksen ylemmän jatkosarjan aattona.

— Tässä kohtaa kautta ollaan tyytyväisiä peliin, pisteisiin, sijoitukseen ja vastustajalle annettujen juoksujen määrään. Annettuja juoksuja oli nyt vähiten kolmeen kauteen. Viime vuonna luovutimme 7,5 juoksua per peli ja nyt vain viisi. Kuutta juoksua olemme pitäneet jonkinlaisena kipurajana, Pitkänen laskeskelee.

Pitkänen korostaa, että jatkosarjan tärkein tavoite on kotiedun säilyttäminen.

— Kuusi peliä on jäljellä ja meillä on siihen hyvät mahdollisuudet. Tietysti saumat olisi vielä ylemmäskin, mutta kolmossijan säilyttäminen on realismia ja se on omissa käsissä. Kakkossijaan ja Vimpeliin on kuitenkin jo kuusi pistettä matkaa.

Joensuu ei yllättänyt

Pitkäsen mukaan Superin runkosarja pelattiin läpi ilman suurempia yllätyksiä.

— Vimpeli ja Sotkamo kärsivät eniten vaivoista, mutta kokoonpanoissa oli myös laajuutta. Erityisesti Vimpeli on pelannut hyvin vaikka miehiä on ollut poissa. Joensuun vahvuus ei ollut kenellekään yllätys. Näillä kolmella porukalla pelaajarunko on pysynyt pitkään kasassa ja niiden pohjalle on ollut helppo rakentaa.

Koplan joukkueen terveystilanne ennen jatkosarjaa näyttää hyvältä.

— Tässä vaiheessa varmasti kaikilla on pieniä vaivoja, mutta meillä ei ole onneksi mitään isompaa. Valtteri Luoma on ollut sivussa nilkkapyörähdyksen takia, enkä osaa sanoa koska hän on taas pelikunnossa, pohtii Pitkänen.

Kaikissa peleissä panosta

Sarjaohjelmaan lisätty seitsemän parhaan joukkueen jatkosarja on otettu hyvin vastaan. Myös Pitkänen liputtaa uudistuksen puolesta.

— Pelimääriä haluttiin lisätä runkosarjan jälkeen ja tämä on siihen hyvä ja reilu ratkaisu. Kaikissa lopuissa peleissä on nyt panosta. En ole kuullut tästä muualtakaan yhtään negatiivista sanaa.

Edellisillä kausilla pelimäärää kasvatettiin muun muassa välillä varsin keinotekoiselta tuntuneilla paikallispelipareilla.

— Tosin jos ensi vuonna Superissa pelaavat KPL, Hamina ja Imatra niin saataisiin pystyyn todelliset rähinät, ehtii Pitkänen lisäämään.

Votto sunnuntaina helpottaisi

Kolmanneksi runkosarjassa sijoittunut KPL saa jatkosarjassa kotikentälleen vastustajaksi Sotkamon, Koskenkorvan ja Joensuun.

— Hyvä että saamme neljäntenä olevan Sotkamon vastustajaksi kotikentälle heti avauksessa. Voitto sunnuntaina helpottaisi aika paljon kolmannen sijan säilyttämistä, Pitkänen pohtii.

Jatkosarjan pelitahti on hieman verkkaisempi kuin runkosarjan lopussa.

— Nyt pelataan vain joka kolmantena päivänä eikä ihan joka toisena. Pelirytmi on järkevämpi ja pelaajat palautuvat paremmin. Se näkyy varmasti myös kentällä.

Ei pidä sekoittaa pakkaa

Kokenut Pitkänen ei halua lähteä sekoittamaan Koplan pakkaa ennen sunnuntaita.

— Oman pelivireen ja -tunteen löytäminen ja sen aisoissa pitäminen on tärkeää. Ei pidä mennä pikkutarkkaan ylivalmentamiseen. Omalla jutulla mennään ja ehkä joitain vastustajan yksittäisiä lyöjiä tai lyöntejä tarkennetaan.

— Tässä voisi helposti käydä niin, että pitäisin lauantaina joukkueelle kahden tunnin videosulkeiset ja sunnuntaina pelaajat menisivät kentälle miettimään että ”mitäs pitikään tehdä”, naureskelee Pitkänen.

Avausvastus Sotkamo on pelinjohtajan mielestä selkeä vastustaja.

— Varmasti Roope (Korhonen) lyö jokusen juoksun sunnuntainakin. Jos keksisin jonkun konstin millä hänet nollataan, niin olisin rikas mies kun myisin sen kaikille Superin pelinjohtajille.