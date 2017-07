Kouvolan kaupunki myy tarjouskaupalla Saaramalta kolme rantonttia – kiinnostuneita on ollut, mutta kauppoja ei vielä ole tehty

Kuva: Katja Juurikko

Kouvolan kaupungin myymät kolme rantatonttia Saaramaalla eivät vielä ole menneet kaupaksi, vaikka kiinnostusta tontteja kohtaan on ollut. Tontit laitettiin myyntiin 10. kesäkuuta. Kyynelmysjärven rannalla on myynnissä kolme etelärannan tonttia, joille kaupunki on jo rakentanut metsätien.

Kouvolan kaupungin kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti kertoo, että kauppoja ei vielä ole tehty, mutta kiinnostusta tontteja kohtaan on ollut.

— Tonteista on tullut kiinteistönvälittäjälle muutamia soittoja ja tonteista on ollut muutamia näyttöjä. Lisäksi tonteilla on ollut jonkin verran omatoimitutustujia, joille on välitetty tonteista tietoa.

Tontteja myy Kiinteistömaailma.

— Tonteille on laitettu pohjahinnat. Nämä tontit myydään tarjouskaupalla, Suoknuuti kertoo.

Kaupunki on rakentanut tonteille tien

Kaupunki on valmistellut tulevia kauppoja sen verran, että on selvittänyt sähköliittymien hinnat, mikäli kaikki ostajaehdokkaat ottavat tarjotut liittymät. Sähköliittymien rakennustöihin ei vielä ole ryhdytty.

Kaupunki ei oleta tonttien menevän kaupaksi silmänräpäyksessä. Potentiaaliset ostajat ovat tähän aikaan kuitenkin liikkeellä, sillä alkukesä on parasta aikaa kesämökkitontin valintaan.

Kaupunki on rakentanut keväällä Kyynelmysjärven rannalla oleville tonteille tien. Tien teko alkoi olemassa olevalta yksityistieltä. Uutta tietä on tehty noin 250 metriä.

— Tämä on aika kevytrakenteista tietä, sellaista metsätietä, joka kestää kuitenkin rakentamisen vaatimat raskaat kuljetukset. Tätä ei ole tehty katustandardilla, vaan kyse on metsäautotiestä, kertoo Suoknuuti.

Kaupungilla ei ole Kyynelmysjärven rannalla tulossa myyntiin enempää rantatontteja. Alueella on myynnissä lisäksi joitain yksityisten tontteja.

Alueella muutamia kymmeniä kesämökkejä

Kyynelmyksellä on noin 30 kesämökkiä ja Myllylahden rannalla kymmenkunta. Alueella on nopeasti syvenevä eteläranta, joka on somerikkoa. Myynnissä olevat tontit ovat kooltaan hieman alle puolen hehtaarin suuruisia.

Kyynelmysjärven ranta-asemakaavaa palloteltiin eri oikeusasteilla vuosien ajan. Entisen Anjalankosken kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan vuonna 2003, mutta kaupunginhallitus hylkäsi sen. Monien vaiheiden jälkeen rantakaavasta tuli lainvoimainen vuonna 2016.

Kyynelmysjärvi on osittain Luumäen puolella, ja se kuuluu Summanjoen vesistöalueeseen.