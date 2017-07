Kouvolan keskustasta on varastettu useita messinkisiä rappuralleja

Kouvolan keskustasta Kauppalankadulta on viety useasta paikasta messinkisiä rappuralleja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 18.—19. heinäkuuta. Kaakkois-Suomen poliisin tiedossa ei ole varastettujen rappurallien tarkkaa määrää, mutta niitä on viety useita. Kaikki rappurallit on viety taloyhtiöiden pihoilta.

Rikoskomisario Marko Leposen mukaan messinkinen rappuralli on arvoltaan yli 100 euroa. Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja tapauksesta. Mahdollisen vihjeet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai soittaa numeroon 0295 414 559.