Merkittävä lahjoitus Tigerstedtin perikunnalta — Kouvolassa on nyt Suomen suurin sotilasradiomuseo

Kuva: Jussi Lopperi

Kyllä siinä polvet alkoivat tutista, kun näin nämä ensimmäisen kerran.

Näin sanoo Kouvolan Putkiradiomuseosäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Kari Syrjänen. Hän katselee ympärilleen huoneessa, joka on täynnä vanhoja sotilasradioita, siviiliradioita ja varusteita.

Ne ovat hetken kuluttua säätiön omaisuutta.

Syrjänen kävi katsomassa aarteita Elimäen Mustilassa ensimmäisen kerran viime viikolla. Nyt mukana on kantokaveri, pakettiauto ja iso peräkärry. Merkittävä radiokokoelmalahjoitus on siirtymässä parempaan talteen Kouvolan museokortteliin.

Syrjänen korostaa lahjoituksen ainutlaatuisuutta ja hyvää kuntoa.

— Yksittäisiä sotilasradioita meille tulee hyvä jos kerran kuukaudessa. Nyt saamme kerralla kokoelman, jossa niitä on kymmeniä.

Syrjäsen mukaan Kouvolassa on tämän myötä Suomen suurin sotilasradiomuseo.

Tigerstedt-kokoelma

Kokoelman lahjoittaja seisoo lapsuudenkotinsa ovensuussa ja näyttää huojentuneelta.

Hän on Nils Tigerstedt. Viikko sitten hän tuli kysyneeksi Mustilassa taimienhakumatkalla olleelta Kari Taskiselta, haluaisiko tämä tulla katsomaan isän jättämää radiokokoelmaa. Taskinen on Putkiradiomuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja.

Nils Tigerstedtin lapsuudenkodin yläkerrassa on kokonainen huone ja eteinen täynnä Axel Tigerstedtin vanhoja radioita. Lisää aarteita löytyy peräkammarista, jossa isä-Tigerstedt piti yhteyttä muihin radioamatööreihin kutsumerkillä OH5NW. Seinillä on diplomeja ja hyllyillä pokaaleja.

Kokoelma päätyy syksyn aikana näytille Sotilasradiomuseoon, ja se saa nimekseen Tigerstedt-kokoelma.

Taitavia radisteja

Yksi kokoelman helmistä on Kyynel-kaukopartioradio. Sitä esitellessään Kari Syrjäsenkin silmiin on kohota tippa — sen verran harvinaisesta herkusta on kyse. Radio komeilee alkuperäisessä pahvilaukussaan.

— En voi kuin ihmetellä sen ajan radistien taitoja, kun he Muurmanskin radalta ottivat tällä yhteyden Suomeen.

Syrjäsen mukaan kyseistä radiota valmistettiin satoja, mutta vain satakunta on säilynyt. Kouvolan sotilasradiomuseon kokoelmaan sellaista ei ole ennen kuulunut. Siellä ei myöskään ole aikaisemmin ollut neuvostoliittolaisten desanttien käyttämää Sever-agenttiradiota. Nyt on.

Vanhin esine, ranskalainen sotilasradioiden koestuslaite, on vuodelta 1917.

— Radioihin liittyvät tarinat ovat yleensä laitteita tärkeämpiä. Ne kiinnostavat kävijöitä, Syrjänen sanoo.

Isoäidin radio jää

Yhdestä radiosta Nils Tigerstedt ei kuitenkaan luovu. Kyseessä on Philipsin putkiradio, jota isoäiti Elisabeth Tigerstedt kuunteli.

Sillä on tunnearvoa Nils Tigerstedtille.

— Isoäiti istui sohvannurkassa joka päivä kello 12.45 ja kuunteli säätiedotuksen. Silloin kaikkien piti olla hiljaa.

Axel Tigerstedt oli aktiivinen radioamatööri

Axel Tigerstedt (1930—2010) muistetaan Elimäen Mustilan arboretumin toiminnanjohtajana. Hän oli myös aktiivinen reserviläinen ja radioamatööri, joka keräsi sotilas- ja siviiliradioita 1970-luvulta asti.

— Isän kuoleman jälkeen radiot ovat lähinnä keränneet pölyä. Olen kypsytellyt ajatusta niiden lahjoittamisesta eteenpäin. Nyt se toteutui, kertoo Axel Tigerstedtin poika Nils Tigerstedt.

Hän ei koskaan keskustellut isänsä kanssa siitä, mitä tämä toivoo radioille tapahtuvan.

— Olen varma, että hän olisi tyytyväinen tähän ratkaisuun.

Axel Tigerstedtin isoisä, valtioneuvos Axel Fredrik Tigerstedt (1860—1926) perusti Mustilan arboretumin 1900-luvun alussa. Hänen jälkeensä Mustila siirtyi hänen pojalleen Carl Gustav Tigerstedtille (1886—1957) ja sitten puolestaan tämän pojille Peter ja Axel Tigerstedtille.

Axel Tigerstedt toimi vuonna 1989 perustetun Putkiradiomuseosäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana 1994—2006. Vuonna 2007 hänet nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi.

Tigerstedt oli myös Suomen radioamatööriliiton puheenjohtaja 1971—1986.