Putinin vierailu Suomessa: Tärkeintä dialogi ja ymmärrys – Lue täältä, mistä Suomen ja Venäjän presidentit keskustelivat

Kuva: Soila Puurtinen

Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin ja Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön lehdistötilaisuus Hotelli Punkaharjussa toi esille paitsi maiden yhteiset intressit myös näkökulmien erilaisuuden. Tilaisuus pidettiin sen jälkeen, kun presidentit olivat keskustelleet yli puolentoista tunnin ajan.

Sauli Niinistö muistutti, että nyt vietetään kahta juhlavuotta: Suomi 100 -juhlan lisäksi Venäjän ja Suomen suhteiden 25-vuotisjuhlaa. Samaan viittasi myös Vladimir Putin.

Suomen ja Venäjän suhteita käsittelevä osuus sujui hyvässä hengessä. Yhteisiä asioita on useita: Itämeren suojelu ja siihen liittyvät yhteiset ympäristöhankkeet, kuten Pietarin läheisen ongelmajätevuoren purkaminen tai Kaliningradin uusi vedenpuhdistamo.

Itämereen liittyy myös käynnissä oleva Venäjän ja Kiinan yhteinen sotaharjoitus. Kumpikin halusi puheessaan rauhoittaa siitä käytyä yleistä keskustelua.

— Kiina ja Venäjä ovat pitäneet aiemminkin yhteisiä sotaharjoituksia niin maalla, merellä kuin ilmassa. Muutama vuosi sitten harjoitukset pidettiin Välimerellä, nyt Itämerellä. On tärkeää harjoitella erilaisissa ympäristöissä. Ei kyse ole provokaatiosta mitään maata tai yhteisöä vastaan, sanoi Putin.

Niinistö muistutti, että Suomi oli hiljattain harjoitellut Ruotsin ja myös USA:n sotavoimien kanssa.

— Niin tässä maailmassa on: jos on armeijoita ja sotilaita, niin niiden on myös harjoiteltava, rauhoitteli Niinistö.

Putin muistutti, että mailla on käynnissä myös yhteinen ydinvoimahanke. Niinistön mukaan pitäisi miettiä yhdessä, kuinka päästä eroon hiilestä ja muuta ilmastoa vahingoittavasta energiasta ilman, että kukaan kärsisi siitä taloudellisesti.

Molemmat toivoivat myös, että maiden välinen kauppa kasvaa ja maiden väliset investoinnit lisääntyvät. Venäläiset ovat Putinin mukaan investoineet Suomeen noin kolmen miljardin dollarin edestä, suomalaiset Venäjälle noin neljän miljardin.

Pohjoinen ulottuvuus on kummallekin tärkeä varsinkin nyt, kun Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana vuodet 2017—2019.

Putin muistutti, että Suomella ja Venäjällä on paljon yhteisiä suunnitelmia.

— Tärkeitä ovat esimerkiksi suuret, yhteiset kulttuurihankkeet, sanoi Putin erittelemättä lausuntoaan.

Molemmat painottivat jatkuvan keskustelun, dialogin tärkeyttä. Maailmantilanne on kaikille vaikea, globaaleja epävarmuustekijöitä useita.

— Elämme aikoja, joissa kaikilla on yhteiset huolet, jotka vaikuttavat suuresti yhteiseen tulevaisuuteen. Näitä ovat ilmastonmuutos, kansojen siirtymiset ja sodat, joita on käynnissä monella suunnalla, tiivisti Niinistö.

— Liittokansleri Merkel ja presidentti Macron haluavat tiiviistä dialogia Venäjän kanssa.

Suomen ja Venäjän suhteista Niinistä huomautti:

— Kaikille on tärkeää, että suhteet eivät kehity ei-toivottuun suuntaan. Pitää myös muistaa, että paljon hyvää on tapahtunut.

Tunnelma kiristyi, kun ensin yhdysvaltalainen uutistoimisto CNN, sitten venäläinen uutistoimisto Interfax esittivät kysymyksensä. CNN:n toimittaja kysyi, onko Venäjä pahoillaan siitä, että vaikutti USA:n presidentinvaaleihin ja että Trump valittiin nyt, kun USA uhkaa Venäjää uusilla pakotteilla.

— Amerikan presidentin valitsi Amerikan kansa, me emme siihen voineet vaikuttaa. Se, mitä Amerikan presidentti tekee, on hänen päätettävissään, vastasi Putin.

Venäläisen Interfax-uutistoimiston edustaja piti senaatin lakiehdotusta uusista pakotteista provokaationa Venäjää vastaan ja kysyi molempien presidenttien ajatuksia siitä.

— Emme vielä tunne lakialoitteen tarkkaa sisältöä. USA:n mahdolliset pakotteet vaikuttavat myös kolmansiin maihin, jotka joutuvat ottamaan kantaa asiaan. Pakotteet olisivat takaisku, sanoi presidentti Putin.

— Olen eri mieltä kysyjän kanssa: kyse ei ole provokaatiosta, vaan reaktiosta siihen, mitä tapahtui ennen USA:n vaaleja, sanoi presidentti Niinistö tiukasti.

— Jos USA päättää ottaa pakotteet käyttöön, käy Suomi keskusteluja EU:n jäsenenä.

Syyrian sodasta oli yksimielisyys: verenvuodatus on saatava loppumaan, demokratia palaamaan, ja siinä tarvitaan kansainvälisen yhteisön ja YK:n apua.

Ukrainasta Putin puhui ”maan sisäisenä tilanteena”, kun taas Niinistö sodasta.

Tästä oli tarkoitus puhua lisää myöhemmin illalla.