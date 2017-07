Sam & Co Price Clubin Suomen valloitus alkaa Kuusankoskelta — KT-Sportin tiloihin avattiin uudenlainen myymälä

Kuusankoskella avattiin tiistaina myymälä, joka pyrkii maanlaajuiseksi ketjuksi. Sam & Co Price Club toimii urheilukauppa KT-Sportin entisissä tiloissa. Kaupassa myydään urheilu- ja vapaa-ajan tuotteita, mutta sen lisäksi omat osastot löytyvät piha- ja puutarhatavaralle sekä koti ja sisustus -tuotteille.

Kaupan omistaa muun muassa Sportia-ketjun ja Hobby Hallin taustalta löytyvä SGN-konserni. Price Club Oy:n toimitusjohtaja Stefan Nieminen sanoo, että vastaavalla konseptilla toimivaa liikettä ei ole ollut Suomessa aiemmin.

— Olemme ottaneet mallia amerikkalaisista warehouse club -tyyppisistä ketjuista. Se tarkoittaa, että pyrimme tarjoamaan selvästi parempia hintoja ja muita etuja jäsenasiakkaille, jotka maksavat jäsenyydestään vuosimaksun.

Ketjun ensimmäinen liike päätettiin avata Kuusankoskelle, koska Kouvolan talousalueella oli myymälälle tilausta KT-Sportin ja Anttilan lopettamisen jälkeen.

Lisäksi SGN osti kaupan kiinteistön KT-Sportilta tänä keväänä osana urheilukaupan velkojen järjestelyä.

KT-Sportin entinen toimitusjohtaja Niko Tiainen työskentelee uudessa kaupassa myymäläpäällikkönä.

— Tällä hetkellä meillä on seitsemän henkilöä töissä. Luulen, että alkuvaiheessa kymmenen henkilöä on sopiva koko tiimille. On hienoa päästä kasaamaan tällaista porukkaa.

Tiaisen mukaan roolinvaihto KT-Sportin ohjaksista uuden liikkeen vetäjäksi tuntuu innostavalta.

— Tämä on todella makea juttu. Sam & Co Price Clubin konseptilla voi kilpailla minkä tahansa liikkeen kanssa. On erittäin mukavaa olla kehittämässä täysin uutta juttua.

Sam & Co Price Club aikoo järjestää viralliset avajaiset elokuussa. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Niemisen mukaan liike pyrkii tekemään uutta konseptiaan tunnetuksi avajaistarjousten avulla. Tämän vuoden loppuun saakka jäseneksi voi liittyä ilmaiseksi. Sen jälkeen vuosimaksu on 29,95 euroa.

Asiakas voi maksaa vuosimaksun joko verkossa tai myymälässä oston yhteydessä. Niemisen mukaan laskuja ei lähetetä, eikä maksulla ole eräpäivää.

Jos Kuusankosken liike menestyy, ketjua aiotaan laajentaa muualle Suomeen. Niemisen mukaan jatkossa tavoitteena on avata isompia myymälöitä ja laajentaa valikoimaa myös muihin tuoteosastoihin.

— Myös Eurooppaan laajentuminen on mahdollista. Se olisi unelma, mutta etenemme askel kerrallaan.