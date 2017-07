Alokkaiden kuntotestit suoritetaan valvotusti, heikko tulos ei pudota porukasta

Tuhannet alokkaat ovat viettäneet ensimmäiset viikkonsa ennen sotilasvalan vannomista erilaisten harjoitteiden parissa. Lähes kaikki alokkaat suorittavat ainakin Cooperin testin ja lihaskuntotestin, johon kuuluu vauhditon pituushyppy, istumaannousu ja punnerruksia. Kuntotesteihin liittyvät terveysriskit minimoidaan.

— Palvelukseen astumiseen liittyvä terveystarkastus tehdään ennen fyysisen kunnon testejä. Ketään ei laiteta testeihin kipeänä, vaan ne voi tehdä rästipäivänä, jos olo testipäivänä on huono. Testejä ei myöskään tehdä hellekelillä tai pahimmilla pakkasilla, kertoo kapteeni Jarkko Kinnunen Karjalan prikaatista Vekaranjärveltä.

Hänen mukaansa testejä valvomassa on aina ensiaputaitoisia henkilöitä ja suoritus keskeytetään, jos alokas ei näytä pystyvän suorituksiin. Halutessaan alokas voi myös itse keskeyttää testin.

Elina Vasarinen Vihdistä ja Konsta Tarnanen Savonlinnasta aloittivat palveluksensa Vekaranjärvellä muutama viikko sitten.

Ensimmäisiin viikkoihin on kuulunut monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja kaksikko on jo osallistunut kuntotesteihin. Hyvästä peruskunnosta on ehdottomasti hyötyä asepalveluksessa.

— Ennen armeijaa on tullut kuntoiltua. Täällä kyllä näkee, että enemmänkin olisi voinut treenata, Tarnanen myöntää.

Nykyiset kuntotestit ovat olleet käytössä puolustusvoimissa vuodesta 2011 lähtien. Aiemmin mukana oli esimerkiksi leuanvetoa. Kinnusen mukaan nykyiset testit ovat hyödyllisiä ja palvelevat tarkoitustaan.

— Cooper on vakiintunut juoksutestiksi, ja tulosten vertailu on helppoa. Tilastoista on hyvä vertailla omaa kehitystä. Ehkä se joillekin toimii herätyksenä, kun tajuaa oman kuntonsa.

Hänen mielestään myös lihaskuntoliikkeissä otetaan kokonaisvaltainen lihaskunto hyvin huomioon. Esimerkiksi vauhdittomassa pituushypyssä testataan räjähtävää voimaa eikä pelkkää kestävyyttä.

Kuntotestien tulokset auttavat kouluttajia räätälöimään koulutuksen kaiken tasoisille liikkujille mielekkääksi ja antamaan alokkaille ohjeita kuntoiluun. Eri tasoiset liikkujat voivat tehdä kuntotasolleen sopivia harjoituksia.

Kummankin alokkaan mielestä kuntotestit ovat hyvä asia ja paineita omasta suorituksesta ei tarvinnut ottaa.

— Oli hyvä nähdä oma taso ja missä on parantamisen varaa, Tarnanen sanoo.

— Kyllä siinä testissä keskittyi ihan siihen omaan suoritukseen, eikä tullut paineita. Sai uutta tietoa omasta kunnosta ja nyt voi asettaa tavoitteita seuraavalle kerralle, Vasarinen komppaa.

Hänen mukaansa tilaisuuksia kuntoilulle on tarjolla ja peruskoulutuksessa kunto kasvaa helposti. Harjoitukset ovat toisinaan vaativia.

— Tähän mennessä on ollut tosi mielenkiintoista. Välillä on menty aika äärirajoilla ja sen jälkeen onnistuminen on tuntunut erityisen hyvältä.

Kuntotestien tuloksia ei vertailla niinkään varuskuntien kesken, vaan pikemminkin yksiköittäin. Tämä erä vastaa Kinnusen mukaan kunnoltaan keskitasoa.

Heikot fyysisien kunnon testitulokset eivät ole syy lähettää ketään kotiin ja Kinnunen kertoo, että kuntotestejä on turha pelätä. Puolustusvoimien verkkosivuilta löytyy ohjeita siitä, miten testeihin voi valmistautua.

— Täällä ei mennä nopeimman mukaan vaan sopivaa vauhtia. Ei se ole mikään joukkue, jos tiputetaan yksilöitä.