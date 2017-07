Kuolleet tavikset heräävät henkiin kotiseuturetkillä — Kymijoki-antologia vie bussimatkalle Kouvolaan ja Iittiin

Kuva: Jussi Lopperi

Siinähän istuu Oravan Matti, ilmielävänä.

Oravan Matti eli 1300-luvulla Valkealan Oravalassa ja oli melkoinen persoona, ainakin jos hänet henkiin herättänyttä Jukka Junnolaa on uskominen.

— Mattia luultiin jopa murhamieheksi, mutta sellaisesta ei ole mitään todisteita. Sen sijaan hän oli rehti, sisukas seppä, joka rakensi seudulle oman elämänsä, Junnola kertoo.

Junnola on yksi niistä harrastajanäyttelijöistä, jotka ovat mukana Kymijoki-antologia-nimeä kantavilla kotiseuturetkillä.

— Totta kai lähdin heti mukaan, kun Piia Kleimola pyysi.

Kyse on bussiretkestä, jossa paikallishistoria avautuu seudulla muinoin eläneiden kylähullujen kertomana. Retkiä on kolme erilaista, ja niitä tehdään elokuussa kymmenen.

Oravan Matin tapaa Korpitaipaleen noitamaista lemmennostatusta -nimisellä retkellä.

Tänne vaan jos ahdistaa

Kymijoki-antologian kätilö on Voimateatterin Piia Kleimola. Hän on mukana kaikilla retkillä Kuppari-Hannana.

— Niin että tänne vaan, jos ahdistaa. Pannaan veri kiertämään oikeaan suuntaan, harvahampaiseksi muoriksi pukeutunut Kleimola kehottaa.

Sitten Kleimola vakavoituu. Hänelle Kymijoki-antologia merkitsee pitkään eläneen haaveen toteutumista. Hän pitää hanketta tärkeänä siksi, että se yhdistää ihmisiä ”tässä rikkirepivässä maailmassa”. Samalla se yhdistää kotiseutumatkailua, paikallishistoriaa, mustaa huumoria ja teatteria.

Hän uskoo, että retkelle osallistuminen opettaa uutta kotiseudusta ja juurruttaa ihmiset entistä syvemmälle kymenlaaksolaiseen maaperään.

— Minä ainakin rakastan tätä seutua tämän jälkeen entistä enemmän.

Tauno Palo oli hukkua

Oravan Matin ja Kuppari-Hannan lisäksi matkoilla voi tavata yli 20 muuta hahmoa. Nuorimpien hahmojen esikuvat ovat eläneet vielä 1950-luvulla.

Retkillä ovat mukana muun muassa Mykkä muusikko, Tehtaan pyykkäri, Huhdasjärven noita, Hällivääpeli, Luola-Löppönen, opettajaneiti Fanny Augusta ja Lentäjä-Nadja. He viihdyttävät matkustajia bussissa ja pysäkeillä.

Reitit kulkevat pääasiassa pikkuteitä. Matkaan lähtijät tutustutetaan muun muassa kotiseutumuseoihin ja taidemyymälöihin.

Iitin-retkellä on mukana myös Stuntmies Lauri, joka tarinoi Mankalassa.

— Lauri on vaikuttanut jopa suomalaiseen elokuvahistoriaan, sillä hän on pelastanut elokuvan kuvauksissa olleen Tauno Palon hukkumasta Mankalan koskeen, kertoo Lauria esittävä Harri Holmberg.

Spoon River inspiroi

Kymijoki-antologia-nimi on peruja Kleimolaa inspiroineelta Spoon River -antologialta. Se on Edgar Lee Mastersin vuonna 1915 julkaisema runoteos, jossa puheenvuoro on niin ikään kuolleilla taviksilla.

Kymijoki-antologiassa ei ole runomuotoa eikä se pyri dokumentaarisuuteen, vaikka taustalla onkin paikkakunnalla oikeasti eläneitä henkilöitä ja tapahtumia.

Jokaiselle bussimatkalle myydään 40 lippua. Niistä 100 eli neljännes on varattu. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus on myöntänyt hankkeelle 14 000 euroa tukea.