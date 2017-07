Opiskelukämpän pienissä neliöissä punnitaan järjestelytaidot

Menneinä vuosikymmeninä opiskeluasunto oli vaikkapa omakotitalon yläkerta tai kimppakämppä. Nyt moni muuttaa asumaan itsekseen yksiöön.

Opiskeluasumisen muutosta tutkineen filosofian tohtorin Suvi Nenosen tutkimustulos viime vuodelta vahvistaa ilmiön. Vaikka opiskelijat ovat valmiita elämään tiiviisti, omaa tilaa arvostetaan.

Puolet opiskelijoista olisi valmis asumaan noin 11 neliön miniasunnossa. Opiskelijat kokevat, ettei niissä joudu maksamaan ylimääräisestä. Tosin säilytystiloista on puutetta, eikä asuntoon mahdu vieraita kylään.

Päätös asunnosta piti tehdä nopeasti

23-vuotias Paloma Sandberg on pakannut pahvilaatikoihin tärkeitä tavaroita. Pöytä on haettu kellariin odottamaan muuttoa, ja ostosretki Ikeaan on suunniteltu.

— Muutan syyskuun alussa Lahteen. Aloitan matkailualan opinnot ammattikorkeakoulussa. Kun kuulin, että olen saanut opiskelupaikan, laitoin heti asuntohakemuksen Oppilastalot ry:lle. Eräänä iltana tuli sähköpostia, jossa minulle tarjottiin yksiötä. Minulla oli seuraavaan päivään aikaa varmistaa, otanko sen, hän kertoo.

— Onneksi katsoin sähköpostit vielä illalla, muuten asunto olisi voinut mennä sivu suun.

Asunto on kaupungin ykköspaikalla, järvimaisemalla, ja kokoa on 40 neliötä. Tuli sisustettavaa, ja samalla muutto Riihimäeltä ensimmäiseen omaan kotiin.

9,5 neliötä opetti käyttämään tilaa ylöspäin

Turusta kotoisin oleva Nana Åsten on kokenut pikkuneliöiden asukas. Hänen ensimmäinen kämppänsä oli 9,5 neliön kokoinen, kun nykyisessä kodissa on 24 neliötä.

Se sijaitsee Lahden Mukkulassa, muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja lähellä järvimaisemaa. Mikä tärkeintä, taloon sai tuoda lemmikkejä.

Valkoinen kissa osoittaa, miten pienessä asunnossa on otettu kaikki tila haltuun. Omistaja on rakentanut hyllyistä portaat niin, että kissa pääsee vahtipaikalleen aivan katonrajaan.

— Se 9,5 neliötä opetti ottamaan tilan käyttöön myös ylöspäin. Vessa oli käytävällä, mutta asunnossa oli suihkukoppi, lavuaari ja tilaa keittolevylle. Huone oli todella korkea, joten minulla oli siellä parvisänky ja sen alla työpöytä. Tavaraa oli kattoon asti, Åsten muistelee.

Elämän varrella matkaan on tarttunut tavaraa. Ne on nyt taidokkaasti mahdutettu 24 neliöön.

— Kaikki tavarat on järjestetty kaappeihin kuin Tetriksessä. Jokaisella tavaralla pitää olla oma paikka. Tiedän, missä mikäkin on.

Kierrätystä ja tarkkaa harkintaa

Opiskelijaelämään kuuluu säästäväisyys. Toki on niitäkin, jotka sisustavat koko asunnon uusilla tavaroilla, mutta tyypillinen opiskelijaboksin sisustaja kierrättää.

— Minulla lähes kaikki on saatu tai haettu kierrätyskeskuksesta. Kultasepänpöydän olen ostanut, tosin käytettynä. Se on arvokkain omaisuuteni, korumuotoilua opiskeleva Nana Åsten luettelee.

Paloma Sandbergilla on aikaa miettiä, miten sisustaa uuden kotinsa. Pedantti nuori nainen aikoo olla tarkkana myös sisustusprojektissaan.

— Olen hakenut inspiraatiota valkoisesta ja maanläheisistä väreistä. Haluan, että voin käyttää tavaroitani myös opiskelujen jälkeen. Valitsen niin, että voin helposti stailata ne myös uuteen kotiin. Valkoista, beigeä, harmaata ja mustaa, hän suunnittelee.

Moni aloittaa kämpästä, jossa on patja lattialla ja ehkä lamppu. Sandberg ottaa kodista mukaansa sängyn ja kirjahyllyn.

— Keittiön pöytä löytyi 15 eurolla Tori.fi:stä. Ikeasta ostan lipaston. Serkkuni ja kummitätini ovat keränneet minulle selviytymispakkauksen opiskeluaikaisista tavaroistaan. Menen myös kirpparille.