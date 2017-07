Essi Peuhkuri, 22, suunnitteli Guessille repun ja vei sen mukanaan New Yorkiin — ”Mummon kautta tuli into ompelemiseen”

Kuva: Kai Skyttä

Saanko tehdä tällaisen, kysyi Essi Peuhkuri, 12, käsityönopettajaltaan ja näytti Suuri Käsityö -lehteä. Lehdessä oli muotisuunnittelija Samu-Jussi Kosken morsiuspuku, joka sisälsi 36 kaavanosaa.

Anna palaa vaan, opettaja sanoi.

— Kysyin asiaa puolivitsillä. Mutta kun opettaja antoi luvan, ajattelin, että enää ei ole paluuta. Että nyt teen sen, Essi Peuhkuri, 22, muistelee nauraen.

Kaavasta tuli mekko, vaikka tuskaista oli. Peuhkuri puki sen kuudennen luokan kevätjuhlaan.

— Tuli jo pienenä sellainen asenne, että yritän aina tehdä jotain haastavampaa kuin ennen. Se kantaa vielä tänäkin päivänä.

Kesäkuun 14. päivänä 2017 asenne vei Peuhkurin keskelle newyorkilaista muotigaalaa.

Hänen yllään oli sininen cocktailmekko ja vierellään äiti ja isäpuoli, kun kulttuurikeskus SVA Theatressa palkittiin laukkusuunnittelukilpailun finalisteja. Peuhkurin suunnittelema reppu oli valittu viiden parhaan joukkoon 1500:sta hakemuksesta.

Gaala vilisi tärkeitä ihmisiä. Muita finalisteja, muotialan ammattilaisia, yritysten edustajia. Piti osata verkostoitua ja markkinoida itseään.

Kova pala kenelle tahansa, saati nuorelle opiskelijalle, joka oli New Yorkissa ensimmäistä kertaa.

— Se oli jännittävin paikka, missä olen ikinä ollut. On vaikea esitellä itseään, kun ei ole toiminimeä tai oikeastaan mitään, mitä esitellä kilpailutyön lisäksi.

Puolitoista kuukautta aiemmin New Yorkista tuli puhelu keskellä yötä.

Peuhkuri sai tietää olevansa yksi finalisteista. Gaalaa varten hänen oli ommeltava suunnittelemansa reppu, jotta raati voisi valita parhaan viidestä valmiista työstä.

Kiire tuli. Samaan aikaan kouluprojektissa piti suunnitella kokonainen mallisto kenkäbrändi Dr. Martensille.

Kilpailutyö valmistui ajoissa, mutta voitto meni hollantilaissuunnittelijalle. Peuhkurin suunnittelema ja ompelema reppu kävi vaateyritys Guessin toimistolla New Yorkissa ja on nyt Peuhkurilla itsellään.

Tehtävänantona oli valmistaa Guessille seikkailunhalua edustava tuote. Peuhkurin repussa punainen väri kuvaa intohimoa ja kirjekuorimainen muoto matkustelua, viestejä kaukaa.

Seikkailun teemasta oli helppo saada kiinni. Viime vuodet ovat heitelleet Peuhkuria niin pohjoiselle napapiirille kuin Britteinsaarillekin.

Rovaniemen pimeys otti koville

Essi Peuhkuri oli 19-vuotias, kun hän muutti Rovaniemelle.

Pohjoisessa oli rankkaa, vaikka pääsy yliopiston vaatesuunnitteluopintoihin oli toteutunut unelma. Kaamos iski voimalla eteläkarjalaistyttöön.

— Pakko myöntää, että elämänmuutos oli hurja. Se oli näitä ideoita, että tehdään nyt jotain extremeä.

Koti-ikävä vaivasi, ja Peuhkuri pääsi Lappeenrantaan vain muutamien kuukausien välein. Soluasunnon hän jakoi kahden kämppäkaverin kanssa.

— Niiden kanssa sujui vaihtelevalla menestyksellä, sanotaanko näin.

Peuhkuri hymähtää, ja kämppiksistä ei keskustella enempää.

Nottinghamiin nahkalaukkuja oppimaan

Pari vuotta kului, ja Peuhkurin mielessä kyti taas uusi haave. Hän tahtoi oppia, miten nahkalaukkuja valmistetaan.

Selvisi, että Lapin yliopiston ystävyyskoulussa Nottinghamin yliopistossa voisi perehtyä asustesuunnitteluun. Peuhkuri haki vaihtoon, pääsi ja muutti Englantiin syyskuussa 2016.

Saari-ilmaston leuto talvi tuntui ihanalta Lapin jälkeen. Koti-ikävä ei enää vaivannut, vaikka koti oli vielä kauempana kuin ennen.

— Muutto toiseen maahan ei tuntunut shokilta, sillä olin jo asunut 750 kilometrin päässä perheestäni.

Vaihdon piti olla vain vuoden pituinen, mutta Peuhkuri haluaa jäädä. Hän hakee Nottinghamin yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi ja aikoo valmistua sieltä vuoden päästä.

Nyt hän asuu kesän vanhempiensa luona Lappeenrannassa.

Mummon opeista menestykseen

Menestyksestä on kiittäminen paitsi asennetta myös isoäiti Anneli Peuhkuria.

Essin ollessa lapsi, hänen ja hänen mummonsa yhteinen harrastus oli kiertely Lappeenrannan kangaskaupoissa. Parivaljakko osti kankaanpalasia ja puuhasi niistä milloin mitäkin.

— Tosi pienestä lähtien sain kokeilla mummon ompelukoneella kaikkia juttuja. Syntyi kokeilunhalu. Ei ollut kynnystä siihen, että voiko jotain tehdä.

Isoäidin opit selvästikin toimivat. Essin serkku Juulia Peuhkuri, 25, suunnittelee hääpukuja yhdysvaltalaisen muotisuunnittelija Vera Wangin ateljeessa New Yorkissa.

— Mummon kautta tuli into ompelemiseen. Tärkeintä on ollut päästä tekemään asioita.

Tekemiselleen Essi Peuhkuri on saanut siunauksen opettajaäidiltään ja maalausliikkeen omistavalta isältään. Myös sisko ja sisarpuolet ovat kannustaneet.

— Yleinen asenne on, että vaatetusala on kuoleva ala. Olen joutunut perustelemaan tekemistäni, että ei täällä kukaan ilman vaatteita kulje.

New Yorkin gaala ei ole ainut iso tunnustus tältä keväältä. Kutsu kävi juhlalounaalle Lontoon Plaisterers Halliin, kun Peuhkuri voitti jousiammuntahanskallaan vuosittaisen urheiluhansikkaiden suunnittelukilpailun.

Kädet viuhuvat, kun Peuhkuri puhuu gaalailloista ja cocktailtilaisuuksista. Silti puhe on rauhallista ja analyyttista. Sellainen hän on, tyyni käsillä tekijä, jolla on vilkas, luovan ihmisen mieli.

Vahvuudet pääsevät esille paitsi ompelemisessa myös jousiammunnassa, jonka Peuhkuri aloitti Englannissa.

— Ompelu on opettanut käden ja silmän koordinaatiota, josta on hyötyä jousiammunnassa. Tekniikalla pääsee aika pitkälle, mutta lopulta paineensietokyky ratkaisee.

Painetta pitää kestää myös koulussa, kun usean malliston ja töiden deadlinet paukkuvat samaan aikaan. Kiire on armoton myös sitten työelämässä aikanaan.

Peuhkuri sanoo, ettei pelkää eikä mieti.

Japanilaisen muodin filosofiaa

Maalin pitää olla jossain, kuuluu Peuhkurin filosofia.

Nyt tavoite siintää Japanissa. Isoin haave on japanilaisella muotisuunnittelijalla Issey Miyakella työskentely.

Pitäisi vain opiskella japania ensin.

— Jos valmistuttuani olen yhä sitä mieltä, että haluan Issey Miyakelle, niin olen valmis opiskelemaan kieltä.

Ajoittaisen Suomi-kaipuun kestää, kun on intohimo.

— Haluan nähdä maailmaa. Haluan asua monessa paikassa ja avartaa näkemystäni. Ehkä vielä joskus palaan Suomeen.

Kenties joskus puhutaan Essi Peuhkurin laukuista, kuten Minna Parikan pupukorkkareista tai Hanna Sarénin puukengistä.

Peuhkurin brändi olisi kaikkea muuta kuin klassinen. Siinä olisi japanilaistyyppisiä, moderneja muotoja ja valmistuksessa käytetty uutta teknologiaa.

— Haluan, että muodissa on filosofiaa. Jotain syvempää, taiteellista ja uniikkia.