Kuva: Katja Juurikko

Pesonen. Viiru ja Pesonen. Pesonen ja Pesonen. Kun Jaalassa järjestetyillä Lastenkesteillä kyseli sunnuntaina päivän kohokohtaa, vastausten lista oli tasainen kuin männävuosien presidentinvaalien äänenlaskenta.

Viirun syntymäpäivät haluttiin nähdä — ja mikäpä siinä. Esitys Liikasenmäen aitassa antoi samalla hetken hengähdyksen kuuman kesäauringon alla pelmuamisesta.

Aittarakennus olikin tupaten täynnä kun Pesonen kissoineen aloitti esityksensä.

Kuva: Katja Juurikko

Juhlat pienellä viiveellä

Lastenkestit järjesti Mannerheimin lastensuojeluliiton Jaalan yhdistys, joka vietti viime vuonna pitämättä jääneitä 90-vuotisjuhliaan.

— Säät suosivat, mutta näin kova helle voi pitää ihmiset rannoillakin, pohti tapahtuman alussa yhdistyksen puheenjohtaja Maisa Mankki.

Turhaan. Väkeä riitti ja tulijoita oli ympäri Kouvolaa.

— Täytyyhän se lähteä kun on tällainen hieno keli ja tällaista järjestetään, sanoi vajaan kahden vuoden ikäisen Iidan kanssa Jaalaan lähtenyt Miia Terilä.

Kuva: Katja Juurikko

He tulivat paikalle Inkeroisista silläkin uhalla, että lähteminen sotki päiväunirytmit.

Joni ja Jaana Kukkoaho tulivat Anjalasta.

— Pesoselle tultiin näyttämään kruunua, kertoi äiti samalla kun kohta kolmevuotiasta kruunupäistä Jennyä tahtoikin Pesosen tapaaminen yhtäkkiä vähän jännittää.

Kuva: Katja Juurikko

Ohjelmaa nimenomaan lapsille

Viirun ja Pesosen lisäksi iltapäivän ohjelmassa oli tanssi-, sirkus- ja taikuriesityksiä ja kaikenlaista pienempää puuhaa keppihevosradasta vanhojen lelujen näyttelyyn.

Esiintyjistä iso osa oli jaalalaisia tai jaalalaislähtöisiä.

Tapahtumaa olivat tukeneet Kouvolan kaupungin Suomen 100-vuotisrahasto osana itsenäisyyden juhlavuotta ja Kymin 100-vuotissäätiö.

— Kun 90-vuotisjuhlat jäivät pitämättä, päätimme, että kesällä pidetään lastenjuhla. Aikuisille on juhlavuonna paljonkin ohjelmaa, joten halusimme erityisesti lapset ja nuoret esiin, Mankki kertoi.

Kuva: Katja Juurikko

Talvi keskellä kesää

Loppuhuomiona havainto koivun varjosta.

— Let it go, kuului joku juhlavieraista laulavan Frozen-elokuvan tunnusbiisiä.

Kesä tai ei, suurimmat suosikit säilyvät vuodenajasta riippumatta.