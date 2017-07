Rotat tulevat ruoan luokse – tuholaistorjujilla riittää töitä maalla ja kaupungissa

Kuva: Katja Juurikko

– Missä on ihmisiä ja ruokaa, siellä on rottia, sanoo iittiläisen Tuholaistorjunta Täystuhon yrittäjä Manu Backman.

Rottia liikkuu autotalleissa, puuliitereissä, yritysten pihoilla ja varastoissa, omakotitalojen välikatoissa, lintujen ruokintapaikoilla, terassien alla ja viemäreissä. Kaikista näistä paikoista rottia myös häädetään.

Rottapopulaation totaaliseen häätämiseen ei ole keksitty keinoja, mutta kannan suitsimiseksi voi tehdä paljon.

Hiiristä ja rotista on taloissa paljon haittaa. Ne likaavat paikkoja ulosteillaan ja jyrsivät kaikkea mahdollista sähköjohdoista vesiputkiin. Rotat viihtyvät myös talon välipohjassa, jossa ne mylläävät villoja. Tällöin talon lämmineristävyys kärsii.

– Jos aikoo torjua jyrsijöitä, on ymmärrettävä niiden sielunelämää, sanoo Manu Backman.

Rotta haluaa suojapaikan ja ruokaa

Rotta on vaatimaton jyrsijä ja luonteeltaan ihmisarka. Elinympäristöksi sille riittää mukava suojapaikka ja tarpeeksi ravintoa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, rotta saattaa elää koko elämänsä hyvinkin pienellä alueella. Jos ravintoa ei enää löydy, rotta voi lähteä etsimään sitä jopa kilometrien päästä. Näin kävi esimerkiksi Valkealassa Puhjontien kaatopaikalla vuonna 2000. Kun kaatopaikka suljettiin, lähtivät rotat liikkeelle laumoittain.

Rottakantaa voi pitää aisoissa tiettyyn pisteeseen asti yleisellä siisteydellä. Jos talon pihalla on paljon vanhaa tavaraa ja polttopuita siellä täällä, rotta on tästä mielissään.

Kompostissa tulisi olla kansi. Rotta osaa kaivaa maaperään tunneleita, joten komposti tulee suojata myös alta esimerkiksi paksulla ja tiheällä verkolla.

– Jos rotalla ei ole suojaa, ei se myöskään tule etsimään ravintoa, Backman sanoo.

Rotta osaa vältellä myrkkyjä

Rotta on älykäs eläin ja oppii välttelemään syöttejä ja myrkkyjä. Kun se näkee yhden lajitoverinsa kuolevan myrkkyyn, se välttelee saman myrkyn syömistä. Tämän vuoksi rotanmyrkyn vaikutuksen on tultava viiveellä.

Uudemmissa myrkyissä rotan ja hiiren olo huononee jopa usean vuorokauden ajan, kunnes ne menehtyvät sisäiseen verenvuotoon. Viiveellä tappavissa myrkyissä hiiri tai rotta näyttää viimeisen elinvuorokauden ajan aivan kuolleelta, mutta se on vielä henkitoreissaan.

Myrkkyä syötyään jyrsijä poistuu ulos talosta etsimään juotavaa. Sen olo huononee nopeasti, ja eläin jää sille tielleen.

95 prosenttia tuholaistorjujan torjumista jyrsijöistä on hiiriä ja rottia.

Moni haluaa päästää rotan takaisin vapaaksi

Jyrsijäsodan uusin trendi on inhimillinen pyydystäminen, jossa eläintä ei tapeta myrkyillä eikä loukuilla, vaan se pyydystetään ansalla tai loukulla, kannetaan kauemmas ja vapautetaan luontoon. Tällaisia syöttejä on tullut markkinoille, koska kuluttajat niitä haluavat, Backman kertoo.

Myös välittömästi tappavien sähköloukkujen kysyntä on kasvanut. Jopa 15 sekunnissa rotan tappava myrkky tehoaa hiiriin, mutta ei rottiin, koska ne osaavat vältellä aineita, joihin ovat nähneet lajitovereidensa kuolleen.

Tarjolla on myös elektronisia karkottimia, joista lähtee epämiellyttävä ääni. Myös ihmiskorva voi kuulla sen. Äänikarkotin sopii parhaiten syrjäisiin paikkoihin, kuten kesämökeille tai varastoihin, joissa ei käydä kovin usein.

Äänikarkottimet ovat hyvä lisä, mutta Backman ei jättäisi talon suojaamista äänikarkottimien varaan.

– Jos myrkyttömät karkottimet ja loukot, jotka eivät tapa, todella toimisivat, ei tuholaistorjujilla olisi töitä.

Säännöllisyys on tuholaistorjunnan a ja o

Tuholaistorjunta vaatii säännöllisyyttä. Kodeissa ja kesämökeillä riittää yhdestä kahteen käyntiä vuodessa, mutta esimerkiksi elintarvikealan yrityksissä käyntejä saattaa olla jopa kahdeksan vuodessa. Yrityksillä ja kunnilla torjunta on paljolti ennaltaehkäisevää. Yksityiset ottavat yhteyttä usein vasta sitten, kun rotta- ja hiiriongelma jo on todellinen, Backman kertoo.

Monet haluavat torjuja rottia ja hiiriä itse. Tämä vaatii aktiivisuutta ja loukkujen päivittäistä tarkistamista ja tarvittaessa tyhjentämistä.

Viemäreissä liikkuvista rotista liikkuu tarinaa jos millaista. Backman sanoo, että viemäreihin ei ole syöttejä pyydetty laittamaan, mutta sellaisille kulkuväylille, joista rotat pääsevät viemäriin, syöttejä laitetaan.

— Rottapaikoissa joutuu ryömimään ahtaissa paikoissa. Työssä näkee myös kuolleita rottia ja hiiriä.

Backmanin yritys tuo maahan erilaisia tarvikkeita tuholaistorjuntaan, ja asiakkaina on myös kilpailijoita. Myös verkkokauppa on kasvattanut osuuttaan yrityksen liikevaihdosta.

– Osa asiakkaista haluaa palvelua, osa haluaa tehdä itse, sanoo Backman. Yksityisille ei myydä samoja aineita mitä ammattilaiset käyttävät. Tuholaistorjujan käynnistä saa vähentää työn osuudesta 45 prosenttia kotitalousvähennyksessä.

Tuholaistorjunta Täystuhon yrittäjä Manu Backman on ollut alalla jo 12 vuotta, joista viimeiset seitsemän vuotta yrittäjänä. Yrityksessä on neljä työntekijää. Yrityksen päämaja on Tillolan vanhalla koululla.