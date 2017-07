Seuraavaksi vaikka mattoja kutomaan

Kuva: Jussi Lopperi

Tuntuu siltä, että eläkepäivät on ansaittu, ja se tuntuu kivalta, sanoo Anjalankosken eläkkeelle jäävä kirkkoherra Heikki Heinonen.

— Ehkä se korostuu, kun on viime vuodet ollut aika lujilla. On ollut antoisaa mutta kuluttavaa.

Takana on 32 vuotta ensin Inkeroisten ja sitten Anjalankosken seurakunnassa. Kirkkoherrana hän on toiminut kahdesti, Inkeroisissa 1990-luvulla ja uudessa seurakunnassa vuodesta 2012.

Kuluttavana hän on kokenut erityisesti sen, että kirkkoherrana hallinto on ottanut aikansa, kun hän on tehnyt samaan aikaan töitä rivipappina.

— On myös jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä, esimerkiksi luopumaan kiinteistöistä, joista ei olisi haluttu luopua.

Eläkepäivien suunnitelmissa on matkustelun ja elokuviin ja musiikkiin syventymisen lisäksi tuoda Lemin kesäpaikalta kangaspuut Inkeroisiin.

— Ryhdyn tekemään vaikka mattoja. Pitää kokeilla, olisiko se kivaa.

Kodin lämpö, puhtaus ja ravinto

Eläköityvän kirkkoherran koti pysyy Inkeroisissa ainakin toistaiseksi. Inkeroisiin Heinosta sitovat muun muassa jalkapallo- ja musiikkiporukat.

Niissä hän kokee saavansa olla oma itsensä.

— Sillä tavalla täällä on ihan reilua väkeä.

Helsingin Vallilan työväenkortteleissa kasvaneella ei ole hinkua takaisin pääkaupunkiin.

— Minulla on nyt uusi firma nimeltä Kodin lämpö, puhtaus ja ravinto, Heinonen sanoo hymyillen.

Se tarkoittaa sitä, että kun hänen vaimollaan on työelämää edessä vielä nelisen vuotta, eläkeläinen ottaa kodin asiat hoitaakseen.

— Ei se hassumpaa ole, kun meitä on tässä vain kaksi. Ei ole niin hirveää pyöritystä.