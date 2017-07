Seurakuntalaiset voisivat haastaa kirkkoa vähän kovemminkin, sanoo eläkkeelle jäävä kirkkoherra

Kuva: Jussi Lopperi

Seurakuntalaiset voisivat kyseenalaistaa kirkon toimintaa enemmän, sanoo Anjalankosken eläkkeelle jäävä kirkkoherra Heikki Heinonen.

— Pitäisi kyseenalaistaa vähän enemmän. Normaali seurakuntaväki kyseenalaistaa toimintaa hyvin vähän. Olen miettinyt, etääntyvätkö ihmiset seurakunnasta vai seurakunta ihmisestä, kirkon asemasta huolehtiva Heinonen sanoo.

Hän siirtyy eläkkeelle virallisesti elokuun alussa.

Heinosen seuraajaksi valittiin kesäkuussa seurakunnan kappalainen Eija Murto. Anjalankosken seurakunta siirtyy uuden kirkkoherran käsiin hyvässä vireessä, Heinonen sanoo.

— Kun olemme iso seurakunta, ihmiset kantavat huolta omasta alueestaan. Mukana on paljon vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä. Se homma toimii.

Seurakunnan toiminnassa on pyritty katsomaan tulevaisuuteen, oli kyse taloudesta tai henkilöstöstä. Ne vaativatkin varautumista.

— Mutta varmasti seurakunta pärjää jatkossakin.

Tasapainoilua vanhan ja uuden välillä

Seurakunnan toiminta on tasapainoilua. Monet aktiivit ovat ajatuksissaan konservatiiveja, mutta uusiakin siirtoja pitäisi tehdä ja rajoja ylittää. ”Kivalla tavalla”, Heinonen sanoo.

— Jeesushan ei oikein tullut toimeen kirjanoppineiden kanssa. Tässä ajassa kirjanoppineita, jotka elävät tiukasti Raamatun mukaan, pidetään hurskaimpina. Minusta se osoittaa hengenelämän kapeutta.

Heinonen on sitä mieltä, että dogmaattinen, tiukasti oppeihin nojaava usko, ei välttämättä ole oikeanlaista uskoa.

— On paljon ajattelutapaa, että uskonto on aikansa elänyt, mutta itse ainakin tarvitsen hengenelämää. Usko voi antaa elämälle merkitystä ja tarjota jotakin todellista, johon ihminen voi perustaa. En voi sanoa kenellekään, mikä se merkitys on.

Uupumus vei monta vuotta

Uskon merkitystä omaankin elämäänsä Heinonen on pohtinut.

Hän on kokenut aina olevansa ensisijaisesti pappi.

— Kirkossa on vähän rasitteena eri roolit ja niiden esittämiset. En ole tykännyt esittää kirkkoherraa. Papin työ on kohdata ihmisiä ja kulkea heidän kanssaan.

Välillä papinkin rooli ja sen roolin odotukset ovat olleet Heinoselle liikaa. Työuransa vaikeimmat ajat hän koki 2000-luvun alussa.

Uupumus iski.

50-vuotisjuhlahaastattelussa vuonna 2003 Heinonen puhui siitä, miten papin on helppo olla roolissaan, elämättä itse ollenkaan ja kuuntelematta omaa itseään.

— Ajatellaan, että papin pitää antaa ihmisille ja olla positiivinen, mutta tuntui, että eväät ovat loppu eikä minulla ole annettavaa. Sen käsitteleminen vei monta vuotta, hän sanoo nyt.

Tuossa kohtaa pidetty vuorotteluvapaa osui oikeaan kohtaan.

— Siinä oppi paljon ihmisestä, elämästä ja psykologiasta. Niissä synkissä vaiheissa opin, että Jumala hyväksyy sellaisena kuin on, hän sanoo.

— Opin, että kun on itselleen rehellinen eikä esitä mitään, niin sen kautta jaksaa.