Kahden auton nokkakolari valtatie 15:llä — tie suljettu molempiin suuntiin

Valtatie 15 on suljettu liikenteeltä molempiin suuntiin Mäntyharjulla Käävänkylän risteyksen kohdalla. Valtatiellä on tapahtunut kahden auton nokkakolari. Autoissa oli kolme ihmistä, joista Kaakkois-Suomen poliisin mukaan on loukkaantunut ainakin kaksi henkilöä.

Juttua muokattu kello 13.37. Liikennevirasto tarkensi onnettomuuden Mäntyharjulle. Onnettomuus ei tapahtunut Tuohikotissa, niin kuin Liikennevirasto aiemmin ilmoitti.

Tapahtumapaikkaa tarkennettu 13.54.