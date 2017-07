Milja Marttila löytää itsestään Kekkosen kumikaljun ja paksusankaisten lasien avulla

Kuva: Katja Juurikko

18-vuotias kouvolalainen Milja Marttila esittää nuorta ja vanhaa Urho Kaleva Kekkosta Kuusankosken teatterin Kekkonen—syntymästä kuolemattomuuteen -näytelmässä. Milja, millaista on loikata valtiopäämiehen rooliin?

— Ovathan ne isot kengät täytettäväksi, etenkin vanhemman Kekkosen kohdalla. Roolia sai hakea aika pitkään, sillä itselläni ja Kekkosella ei ole paljoa yhteistä. Joskus on toisaalta helpompaa tehdä roolia, jonka kanssa ei ole juuri mitään yhteistä. Onneksi Kekkonen kuitenkin lopulta löytyy, kun päähän vedetään kumikalju ja lasit.

Olet syntynyt vasta Kekkosen kuoleman jälkeen. Millainen on oma suhteesi edesmenneeseen presidenttiin?

— Oma kuvani Kekkosesta on muodostunut sen pohjalta, mitä olemme koulussa oppineet. En ole koskaan kokenut Kekkosta sellaiseksi sankarihahmoksi, jollaisena hänet usein esitetään. Olen lukenut myös hänen selkkauksistaan, kuten noottikriisistä ja niin edelleen, joten minulla ei ole koskaan ollut mitään yleviä kuvitelmia Kekkosesta.

Millainen näytelmät Kekkonen—syntymästä kuolemattomuuteen on?

— Se on överiksi vedetty farssi, mutta hyvällä tavalla. Mukana on myös politiikkaa, mutta pääasiassa näytelmä parodioi Kekkosen hahmoa.

Onko vaaraa, että joku löytää herneen sieraimestaan katsoessaan näytelmää?

— Se vaara on aina olemassa, teki millaisen näytelmän tahansa. Näytelmästä voi joko loukkaantua, tai sitten sitä voi pitää hauskana ja osuvana. Näytelmän tekeminen on kuitenkin ollut mukavaa, ja itselleni se on ensimmäinen kerta kesäteatterissa.

Kuinka kauan olet ollut mukana teatterissa?

— Olen ollut mukana vasta vajaat kolme vuotta. Kuusankoskella haettiin näyttelijöitä Kari Hotakaisen kirjaan perustuvaan Ihmisen osa -näytelmään. Menin mielenkiinnosta katsomaan millaista toiminta on, ja sainkin näytelmästä roolin. Olen ollut mukana kahdeksassa eri näytelmässä eri puolilla Kouvolaa.

Kirjoitit keväällä ylioppilaaksi Kouvolan Yhteislyseosta. Onko teatteri sinulle harrastus, vai haluatko siitä ammatin?

— Hain jo keväällä teatterikorkeakouluun. Vielä en päässyt, joten lähden Helsinkiin vuodeksi kansanopistoon draamalinjalle. Sen jälkeen haen kouluun uudelleen. Olen aina halunnut tehdä teatteria ammatikseni.

Millaisista näytelmistä pidät itse eniten?

— Tykkään pukudraamoista ja epookeista, mutta haluan tehdä teatterin kaikkia eri tyylisuuntia. En ole mitään tyyliä kohtaan skeptinen.