Nuutti Ahtola on tunnollinen ja tinkimätön harjoittelija

Kuva: Vesa A. Vainio

Temppuilua, akrobatiaa ja notkeutta; sitä oli tuliaisina Nuutti Ahtolalla Tykkimäen Sirkuskoulusta, missä hänen liikuntakipinänsä leimahti roihuun. Sirkuskoulu antoi hyvän ja monipuolisen pohjan urheilulle, aina tärkeää venyttelyä myöten.

— Yksi koulu riittää, toteaa Ahtola terävään tapaansa, eikä ole sännännyt eri urheilulajien koulusta toiseen.

Urheilu on silti saanut nyt 12-vuotiaasta juniorista jämäkän otteen. Vanhempien havaitsemat juoksukyvyt johdattivat Ahtolan äidille tuttuun seuraan Korian Ponteen.

— Yleisurheilu on ykköskilpalajini, niin harjoitukset kuin kilpailut ovat mielekkäitä. Valmentajani Toni Mäkelä on kannustava ja ohjaava kaveri. Hänelle riittää, että teen oman parhaani.

60 metrin sileän juoksun Ahtola on viilettänyt aikaan 9,3 sekuntia. Pituutta hän on leiskauttanut 404, lajista heltisi piirin mestaruus viime vuonna. Kilpailuissa Ahtola on aina parhaimmillaan, kun Mäkelä on paikalla.

— Tykkään kilpailla, tosin suutun ihan hirveästi, jos häviän. Silloin minun on hyvä antaa olla rauhassa jonkin aikaa, en kaipaa lohdutusta pätkääkään.

Kun Ahtola rauhoittuu, hän on valmis analysoimaan suoritustaan viileän tehokkaasti tyyliin ”nyt olivat askeleet kohdallaan lankulle tultaessa”.

Positiivisuuden nimeen

Vaikka Ahtola pitää itsensä suhteen tiukkaa otetta, hän vannoo positiivisuuden nimeen. Hänellä on yleensä aina kivaa treeneissä, jolloin oppiminen ja kehittyminen on tuloksekasta.

— En valita koskaan treeneissä. Olen tosi tunnollinen harjoittelija ja teen kaiken sen kunnolla, mikä tulee tehdä.

Yleisurheilukaveri sai houkuteltua Ahtolan taannoin judoharjoituksiin. Mielikuva toisen mattoon mäiskimisestä on nyt neljännen tason eli vihreän vyön judokalla matkan varrella muuttunut.

— Judo on vaikea laji, missä on paljon yksityiskohtia ja tekninen osaaminen on tärkeää. Kai minä sitten tykkään haasteista varsinkin, kun niihin pystyy vastaamaan.

Sirkuskoulun taitoharjoittelu on hyvä pohja niin judolle kuin yleisurheilulle. Sitä on niin ikään telinevoimistelu, jota Ahtola pitää hauskana ja hyödyllisenä muita tukevana lajina.

Urheilu on iso asia

Se yksi ja pakollinen koulu sujuu urheilun rinnalla loistavasti. Treenejä on viidesti viikossa, liikuntatunteja yksi vähemmän, määrät ovat Ahtolan mielestä sopivia. Niiden lisäksi hänellä jää aikaa pelata kavereiden ja perheen kanssa jalka- ja sulkapalloa. Joskus hän tarttuu myös pelikoneen ohjaimeen, mutta muistaa lopettaa ajoissa.

— Liikunta ja urheilu ovat iso osa elämääni. Tavoitteeni on kehittyä ja parantaa tuloksia. Pituushyppy tuntuu tällä hetkellä parhaalta lajiltani.