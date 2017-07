Syksyn sato puutarhassa jäämässä vaatimattomaksi – kylmä kevät vei myös linnuilta hyönteiset, joten nyt ne syövät marjoja

– Tämän vuoden omenasadosta on tulossa korkeintaan keskinkertainen, paikoitellen jopa heikko, kertoo Kuusankosken puutarhayhdistyksen puheenjohtaja Arja Sarkanen.

Muiden puutarhamarjojen osalta tilanne on vaihteleva. Paikoitellen viinimarjoja, vadelmia ja herukoita on vain muutamia raakileita, toisilla taas pensaat notkuvat.

Totuttua huonomman sadon taustalla on useita syitä, alkaen kahdesta peräkkäisestä kasveille vaikeasta talvesta.

— Jos kovat pakkaset tulevat ennen kuin maa on roudassa, kasveja kuolee. Näin kävi vuodenvaihteen tietämillä toissatalvena, Sarkanen kertoo.

Kevät alkoi tänä vuonna aikaisin, jo huhtikuussa, mutta sitten kevään eteneminen pysähtyi ja takapakkia tuli pahasti. Luonto oli toukokuussa kovilla. Kevättalvi ei ollut luonnolle helppo.

Kylmä kevät vähensi pölyttäjien määrää. Jos ei ole pölyttäjiä, ei tule satoa.

Monin paikoin omenapuut eivät kukkineet lainkaan. Kukkien puute kertoo siitä, että omenapuu on kärsinyt talvivaurioista.

— Kukinta on aina hyvin paikkakohtaista. Toisissa puutarhoissa kukinta on runsasta, toisissa huonompaa. Kaikki omenalajikkeet eivät tee hyvää satoa joka vuosi.

Hyönteisiä on tavallista vähemmän

Hyönteiset tulevat puutarhan hedelmäpuihin heti keväällä, kun silmut ovat puhjenneet uusiin, meheviin lehtiin, mutta tänä vuonna hyönteisiä on ollut tavallista vähemmän. Syynä on lähes koko kevään kestänyt kylmyys.

Hyönteisten vähyys on hankaloittanut lintujen ruoan etsintää. Kun linnut eivät löydä hyönteisiä, ne tulevat puutarhaan etsimään marjoja. Marjapensaat kannattaa tänä kesänä suojata hyvin, sillä nälkäisiä lintuja on paljon.

Myöhään alkaneessa kesässä on ollut jotain hyvääkin. Satokausi on myöhässä, mutta siitä tulee pidempi. Kasvitauteja ja tuhoeläimiä on ollut tavallista vähemmän, mikä on kasveille hyödyksi.

Elokuussa lannoitetaan

Satomäärään voi vaikuttaa jonkin verran jokakeväisellä oksien leikkauksella sekä lisäämällä puiden ja pensaiden juurille loppukesästä typetöntä syyslannoitetta, josta puu saa kaliumia ja fosforia.

— Lannoituksen oikea ajankohta on elokuussa, jolloin kasvit ovat hyvässä kasvussa. Kasvit eivät enää pysty käyttämään ravinteita hyväksi kasvukauden päätyttyä. Kaikki monivuotiset kasvit tulee lannoittaa ajoissa, Sarkanen sanoo.

Kaneliomenapuun suosio kestää

Puutarhan suosituimpia omenapuita ovat jo pitkään olleet kanelilajikkeet. Monet haluavat sellaisen, koska kaneliomenat ovat jo lapsuudesta tuttuja.

Lajikkeen valinnassa lähdetään hedelmistä. On mietittävä millainen hedelmä halutaan ja mihin sitä käytetään.

Moni päätyy hankkimaan useamman omenapuun. Yhdestä saa hyvää omenapiirakkaa, toisesta voi napata rapsakan omenan suoraan syötäväksi ja kolmannen voi säilöä maakellarissa jouluomenaksi.

Myös luumut, päärynät sekä kirsikkapuut ja -pensaat ovat yleistymässä. Nykyiset päärynälajikkeet tekevät runsaasti maukasta satoa ja ne ovat myös hyviä koristepuista. Päärynäpuun hoito on helppoa, ja se pärjää vähemmällä leikkauksella kuin omenapuu.