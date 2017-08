Entinen MyPa-kapteeni Tuomas Aho palaa pelikentille — haluaa auttaa HIFK:ta säilymään sarjassa

Kuva: Lumikki Haaja

36-vuotias Tuomas Aho teki HIFK:n kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen. Keskuspuolustaja paikkaa HIFK:n loukkaantumista kärsinyttä joukkuetta.

Aho on pelannut urallaan yhteensä 362 ottelua Veikkausliigassa. Hän edusti HIFK:ta myös kausina 2015-16 ja kuului molempina vuosina joukkueen kapteenistoon.

Konkari kieltäytyi tarjouksesta muutaman kerran, mutta halu auttaa vanhaa seuraa kasvoi liian suureksi.

— Jätkiä on tippunut paljon ja haluan auttaa IFK:ta säilyttämään sarjapaikan. Mitään muuta tavoitetta ei ole. Uskon antavani joukkueelle lisäbuustia ja odotan innolla tulevia otteluita.

— Vietin pari edellistä kautta täällä ja muistot ovat pelkästään positiivisia. On äärettömän mukavaa palata takaisin tuttuun ympäristöön.

Kouvolassa Aho muistetaan MyPan ja FC Kuusankosken riveistä. Toppari ehti jo lopettaa uransa viime kaudella, mutta kuluva kesä on sujunut Kutosessa Jaalan Voimassa.

Aho on pelannut kymppipaikalla, josta osumia on tullut yhteensä kahdeksan.

– Siinä pääsee osallistumaan peliin juuri niin paljon kuin haluaa. Saa ainakin juosta itsensä puhki. En usko, että olen vielä FC Inter-ottelussa 90 minuutin kunnossa, Aho sanoo.

Konkari on edustanut urallaan myös HIFK:ta, HJK:ta ja tanskalaista AGF Århusia. Palkintokaapissa on kaksi SM-hopeaa, kolme pronssia ja kolme Suomen Cupin voittoa.

— IFK:ssa on jotain poikkeuksellisen hienoa ja peleissä on ainutlaatuinen tunnelma sekä meininki. Sarjasijoitus on hankala ja nyt täytyy alkaa voittamaan pelejä, Aho kertoo.

Kokenut toppari debytoi Veikkausliigassa jo kaudella 1999.