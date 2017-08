Kuva: Jenny Rantanen

Puukauppa on vilkastunut Kaakkois-Suomessa viime vuosina. Taimikoita hoidetaan kuitenkin erittäin heikosti, ja sillä voi olla metsänomistajille rahallisesti merkittäviä seurauksia.

Kaakkoissuomalaisten metsien taimikonhoitomäärät ovat laskeneet jo pitkään, ja tuoreiden inventointitulosten mukaan Kaakkois-Suomen nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia.

Elinkeinopäällikkö Pekka Vainikka Suomen metsäkeskukselta sanoo, että ongelma on kasvanut ja kehittynyt vuosien aikana.

— Metsänomistajakuntamme ikääntyy koko ajan, ja keski-ikä on jo 62—63 vuotta. Nuorempi omistajasukupolvi on jossain määrin vieraantunut metsänhoidollisista asioista, ja he asuvat kaukana metsätiloistaan. Aktiivinen hoito vaikeutuu senkin takia. Laskusuhdannetta on ollut melkeinpä vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Taimikoiden hoitamisen sijaan uudemmat metsänomistajat keksivät muuta tekemistä.

— Nuorempi omistajakunta ei välttämättä oikein tykkää taimikonhoidosta. Kelit voivat olla huonoja, työ voi tuntua raskaalta, milloin on liian kuuma ja milloin on liikaa itikoita. Nuorempia suomalaisia ei välttämättä houkuta sellainen työ, Vainikka pohtii.

Vainikan mukaan kyse on myös tiedon puutteesta.

— Uudemmassakin omistajakunnassa on toki innokasta porukkaa, joka on halukas hoidatuttamaan metsiään. Varmaan siinä on tiedollistakin pulaa omien metsien ja taimikoiden hoitoon liittyvistä tarpeista, ja kun omistajat käyvät metsäammattilaisten kanssa kulkemassa metsissä, ymmärrys kasvaa.

Lakimuutos kannustimena

Metsäkeskuksen tiedotteessa todetaan, että nykyinen metsien hoidon laskenut taso tulee johtamaan 30—40 vuoden kuluessa metsien tuottokunnon, laadun, terveyden ja tuhonkestävyyden huomattavaan heikkenemiseen sekä hakkuumahdollisuuksien laskuun.

Kuusikossa, jossa taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kantorahakertymä kiertoajan kuluessa on noin 23 000 euroa hehtaarilta. Vastaavasti kuusikosta, jossa taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantorahakertymä jää noin 16 000 euroon hehtaarilta.

Kestävän metsätalouden rahoituslakiin on tehty pari vuotta sitten muutos, jonka myötä valtion tukea saa myös taimikon varhaishoitoon. Entinen laki mahdollisti tuen saannin vain yli kaksimetrisille taimikonhoitokohteille, mutta nyt tukea saa 0,7 metrin pituuden ylittävälle taimikolle.

Taimikon varhaishoitotuen suuruus on 160 euroa hehtaarilta, ja sitä saa 0,7—3 metrin pituisten taimikoiden hoitotöihin. Tukea voi helpoiten hakea täyttämällä sähköisen hakemuksen metsäkeskuksen metsaan.fi –palvelussa.

— Lainsäädäntömuutoksella pyritään innostamaan metsänomistajia aktiivisempaan taimikonhoitoon, ja vaikka uudet asiat vievätkin aina aikaa, varhaishoitotukea on jo osattu hakea. Taimikko on kuin pikkulapsi, joka tarvitsee ensimmäisinä elinvuosinaan hoitoa, Vainikka kuvailee.

Taimikonhoitomäärät ovat alhaisia kaakon lisäksi muuallakin Suomessa.

— Tilanne on huolestuttava koko Kaakkois-Suomessa, mutta ei kaakko sinällään poikkea muusta maasta. Trendi on laskeva joka puolella, Vainikka harmittelee.