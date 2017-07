Kuusankosken kotiseututalo on korjausten jälkeen tyydyttävässä kunnossa — nyt nähtävyyteen pääsee myös pyörätuolilla

Kuva: Moises Garibay

Pentti Rissanen lakaisee kotiseututalon terassia. Terassin lattialaudat vaihdettiin vuonna 2013. Sitä ennen lattia oli lahoamispisteessä.

— Pylväät alkavat mädäntyä. Osia koristeista on pudonnut pois, kotiseututalossa syksyyn asti työskentelevä Rissanen sanoo ja osoittaa kaiteita.

Kuusankoski-Seuran tiedottaja Ulla Nikula arvioi, että kulttuurihistoriallisesti arvokas kotiseututalo on tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki remontoi rakennusta rahanpuutteen takia pikkuhiljaa vuosina 2013—15. Terassin lattian lisäksi muun muassa kaiteiden lahonneita puuosia uusittiin.

— Osa puukoristeista vaatii vielä korjausta. Ilmalämpöpumppu voisi pienentää talon lämmityskustannuksia ja samalla liikuttaa sisäilmaa myös talvella.

Kuusankosken kotiseututalon omistaa Kouvolan kaupunki, mutta sen toimintaa ylläpitää Kuusankoski-Seura.

Vikoihin on puututtava ajoissa

Muita varsinaisia korjauskohteita Nikula ei osaa sanoa.

— Yleisesti ottaen olisi tärkeintä, että kaupunki pitäisi hyvää huolta arvorakennuksestaan. Jos jotain korjattavaa havaitaan, siihen pitää puuttua ajoissa.

Hän on iloinen siitä, että kotiseututaloon saatiin viime viikolla seuran toiveesta siirrettävät, alumiiniset luiskat, joiden avulla rakennukseen pääsee myös pyörätuolilla ja lastenvaunuilla.

Hieno talo, historia ja näköala

Kotiseututalo on avoinna keväästä syksyyn. Talvella rakennus nukkuu. Talossa on Kouvolan kaupungin pienimuotoinen, pysyvä näyttely. Lisäksi Kuusankoski-Seura järjestää siellä vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.

Nikulan mielestä talossa kannattaa vierailla muistakin syistä: rakennuksen historia on mielenkiintoinen, talo on arkkitehtuurisesti erityinen ja sieltä on upea näköala Kuusankosken yli.

— Kävijöiltä saadun palautteen mukaan paikka kaipaisi selkeämpää opasteviitoitusta.

Kansanpuisto on lisännyt kävijöitä

Viime kesänä kotiseututalossa kävi 2 600 vierasta. Kävijämäärä on noussut vuosi vuodelta. Nikulan mukaan näppituntumalta arvioituna tämä kesä vaikuttaa ihan hyvältä.

— Kettumäen kansanpuisto on tuonut meille lisää kävijöitä.

Kotiseututalo on yksi Länsi-Kymen kulttuuritien uusista kohteista. Nikula uskoo sen tuovan talolle lisää näkyvyyttä. Hän toivoo, että myös kaupunki nostaisi omistamaansa helmeä voimakkaammin esiin.

— Kotiseututalo on Lars Sonckin parhaiten alkuperäisessä asussaan säilynyt kansallisromanttinen pyöröhirsirakennus Suomessa.

Kuusankosken kotiseututalo on avoinna 24.9. asti keskiviikosta perjantaihin kello 11—18 ja lauantaista sunnuntaihin kello 11—16. Osoite on Kotiseututie 12.

Miltä näyttää sinivalkoinen maisema?

Jenni Puonti-Dansk, 42, voimaantuu metsässä. Samalla hän tiedostaa sen, että osa ihmisistä ei tunne samoin — heidän oma paikkansa on kaupunki.

Näistä ajatuksista rakentui näyttely (Pelkkää) sinivalkoista? -joka on esillä Kuusankosken kotiseututalossa.

— Päätin koostaa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kokonaisuuden, joka herättelee muitakin ajattelemaan suomalaista maisemaa. Pohdin, mitä sinivalkoinen maisema tarkoittaa ja miltä se näyttää.

Suomen 75-vuotisjuhlan kunniaksi 27 kohdetta eri puolilla Suomea nimettiin kansallismaisemiksi. Puonti-Danskin mukaan niiden joukossa on vaikuttavia, taiteessakin esiintyneitä maisemia.

— Kansallismaisema-ajatus syntyi kuvaamaan suomalaisuutta vähän ennen maan itsenäistymistä. Olimme silloin kansana murroksen tilassa ja etsimme omaa identiteettiämme. Olemmeko nytkin jonkinlaisessa murroksen tilassa? myllykoskelainen muotoilija kysyy.

Pääteoksen sisään voi mennä

Näyttelyssä on 13 teosta: akryylimaalauksia ja niiden pohjalle tehtyjä kollaaseja, esineinstallaatioita, valokuvia sekä yksi videoteos. Näyttelyn runko on teos Suomi-neito.

— Työhön voi mennä sisään ja kuulostella, miltä pinnan alla kuulostaa ja näyttää: valittaako Suomi-neito kenties hiljaa, vaikka näyttääkin päältäpäin kauniilta.

Muut teokset kuvaavat teemoja Suomi-neidon ympärillä, kuten luonnon kauneutta ja sen muutosta, kaupungistumista, kaupunkien autioitumista ja ihmisen puuttumista maisemaan. Puonti-Danskin mielestä hyvä esimerkki jälkimmäisestä on Kotkassa sijaitseva Katariinan meripuisto, josta Oma jälki -valokuva on.

— Paikka oli aluksi merenrantaa, sitten öljysatama ja nyt taas meriluonnoksi palautettu, puistoksi muutettu kaunis maisema. Nuoret ovat jättäneet sinne omia jälkiään, merkanneet paikan omakseen.

(Pelkkää) sinivalkoista? -näyttely Kuusankosken kotiseututalossa 27.8. asti.