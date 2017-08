Kymenlaaksossa lotisee keskiviikkona — sade on runsainta ennen iltapäivää

Kuva: Tuija Pauhu

Kymenlaaksoon on annettu sadevaroitus keskiviikoksi. Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Niko Tollman kertoo, että reippaita sateita on tulossa.

— Kaikkien ennusteiden mukaan tulee kunnon sade.

Sadevaroitus on Tollmanin mukaan "vapaalla kädellä" piirretty, ja lähes koko Kymenlaakso kuuluu varoituksen piiriin.

Runsainta sade on aamupäivän ja iltapäivän välillä. Iltaa kohti rankimmat sateet siirtyvät kohti Savo-Karjalaa, mutta hajanaisia kuuroja voi tulla pitkin iltaa.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan kesä ei ole ollut koko maassa normaalia sateisempi, vaikka kolea kesä on voinut tuntua siltä. Tollmanin mukaan esimerkiksi Virolahdella on ollut keskimääräistä sateisempaa, mutta Kouvolassa on satanut vain hieman normaalia enemmän.

— Sadepäiviä on ollut paljon, mutta itse sadetta ei ole tullut mittauspisteisiin koko Suomessa. Tosin kesän sateet ovat kuuroluonteisia ja paikallisia.

Huomisen arvioitu sademäärä Kymenlaaksossa voi olla noin 30 millimetriä vuorokaudessa.