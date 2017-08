Telttaruokailu jatkuu pitkälle syksyyn Vekaranjärvellä — ruokalan remontista ei ole haittaa valapäivälle

Kuva: Jussi Lopperi

Vekaranjärven varuskunnan sotilasvalapäivän vietto ei vaikeudu meneillään olevan ruokalarakennuksen remontin takia. Perjantaina järjestettävään Karjalan prikaatin sotilasvala- ja vakuutuspäivään odotetaan noin kymmentätuhatta läheistä.

Viime vuoden loppupuolella käynnistynyt ruokalan kunnostus- ja laajennusurakka ei vaikuta juhlapäivän ohjelmaan, kertoo Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Pertti Kuokkanen.

— Valapäivinä varusmiehet syövät omaistensa kanssa omissa yksiköissään, jonne ruoka jaetaan.

Parinkymmenen komentajan vieraan lounastuokiolle Kuokkanen arvioi ruokalasta löytyvän tilaa remontista huolimatta.

— Voi olla myös niin, että kutsuvieraat syövät teltassa.

Varusmiehillä on jo noin kuukauden kokemus telttaruokalassa syömisestä. Pioneerikomppanian alikersantti Roope Lustman Korialta sanoo väistötilan ajavan asiansa.

— Kaikki mahtuvat syömään, mutta normaali järjestely on parempi.

Lustman arvioi säiden viilentyessä teltassa syömistä ”melko nihkeäksi”.

— Käytössä on kertakäyttöastiat ja telttaan tuulee jonkin verran eli voimakas tuuli haittaa ruokailua.

Teltassa ruokailevat tuntevat myös auringon vaikutuksen. Hellepäivinä ruokaileminen voisi olla varusmiesten mielestä mukavampaakin. Lämpötila teltassa kun nousee melko korkeaksi.

Hernekeittoa menee liki 13 000 annosta

Valapäivänä Vekaranjärvelle saapuvien varusmiesten ja läheisten ruokailuhetki on sosiaalinen tapahtuma.

— Idea on, että Karjalan prikaatiin saapuvat omaiset näkevät miten ja missä heidän lapsensa asuvat. He saavat samalla keskustella muiden vanhempien kanssa. Mukana on myös yksiköiden henkilökuntaa.

Kuokkasen mukaan noin 2 800 varusmiehen ja Vekaranjärvelle odotettavien noin 10 000 vieraan ruokkimisessa ei hernekeitolle löydy kilpailevaa vaihtoehtoa.

— Ehkä juttu luistaa paremmin hyvän hernekeiton ohessa kuin ilman sitä. Ei meillä ole oikein muita vaihtoehtoja kuin tällainen perinteinen keittoruoka.

Palapelinä etenevä ruokalan remontti on edennyt aikataulussaan. Tällä tietoa telttaruokailua on luvassa noin 3,5 kuukautta eteenpäin.

— Teltta puretaan suurin piirtein marraskuun puolivälissä. Sen tietämillä siirrytään uuteen korjattuun ruokasaliin takaisin, Kuokkanen arvioi

Ruokalan kapasiteetti nousee liki tuhanteen paikkaan, kun se on ollut 750 ennen remonttia. Alkuperäisen aikataulun mukaan töiden oli määrä olla valmiina vuoden lopussa.

Elokuun lopulla valmistuneet kasarmirakennusten peruskorjaukset tehtiin nekin pala palalta.

Vekaranjärvellä varuskunnan kuljetuskeskusta laajennetaan samanaikaisesti ruokalaurakan kanssa. Ruokalan jälkeen remonttivuorossa on sotilaskoti.