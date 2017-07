Viime vuonna KSEY:lle tuoduista kissoista noin joka kymmenes löysi tiensä takaisin omaan kotiin — uuteen eläinsuojelulakiin on tulossa muutos

Uusi eläinsuojelulaki määrää, että löytöeläimiä on pidettävä säilössä enää 10 vuorokautta 15 vuorokauden sijaan.

— Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lakimuutoksen jälkeen eläimelle voi ryhtyä etsimään uutta kotia jo hieman aiemmin, kertoo Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen (KSEY) puheenjohtaja Minna Mänttäri lain tuomasta muutoksesta.

Kun eläinsuojeluyhdistyksen haltuun tuodaan löytöeläin, eläimen omistajalla on 15 vuorokautta aikaa hakea eläin takaisin. Eläin saa tuona aikana ruokaa ja suojaa, ja jos eläin on pahoin loukkaantunut, voidaan se viedä eläinlääkäriin. Viime vuonna tällaisia eläimiä tuotiin Korialle yli 600, joista kissoja oli 500.

Jos eläimelle ei löydy kahdessa viikossa omistajaa, tulee siitä eläinsuojeluyhdistyksen omaisuutta. Jatkossa tuo aika lyhenee 10 vuorokauteen. Sen jälkeen alkaa tapahtua.

— Eläin rokotetaan, madotetaan ja sirutetaan. Eläimelle voi myös käydä etsimään uutta kotia näiden toimenpiteiden jälkeen, kertoo Mänttäri.

Osalle eläimistä löytyy uusi koti nopeasti, toisten kohdalla aikaa voi kulua useita kuukausia.

Kadonneesta eläimestä voi täyttää katoamisilmoituslomakkeen, joka on voimassa kolme kuukautta.

Tällä hetkellä eläinsuojeluyhdistykselle on tehty 15 katoamisilmoitusta. Näiden eläinten kohtalosta ei ole tietoa. Jos tällainen eläin tuodaan eläintalolle, nopeuttaa se eläimen pääsemistä takaisin omaan kotiin.

Viime vuonna KSEY:lle tuoduista kissoista noin joka kymmenes löysi tiensä takaisin omaan kotiin. Koirista lähes kaikki löysivät omaan kotiin. Noin 40 löytöeläintä jouduttiin lopettamaan sairauden tai muun syyn takia ja loput pääsivät uuteen kotiin tai muihin eläinsuojeluyhdistyksiin.

KSEY:llä on tällä hetkellä hallussaan myös kaksi löytökoiraa, jotka etsivät omistajaa. Viikonloppuna eläintalolla lepäsi käpytikka, joka vapautettiin seuraavana päivänä. Lisäksi omille teilleen lähtenyt maakilpikonna pääsi takaisin omaan kotiinsa.

Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on edessä kiireinen syksy, sillä uuden talon rakennushanke etenee koko ajan.

— Elokuussa aloitetaan rahoituskeskustelut Pohjois-Kymen kasvun edustajien kanssa.

Laki uudistuu

Uuteen eläinsuojelulakiin on tulossa muutos, jossa kunnalliset löytöeläinten talteenottopaikat velvoitettaisiin pitämään löytöeläimiä enää vain 10 vuorokautta nykyisen 15 vuorokauden sijaan.

Nykyisen lain mukaan kunnan on huolehdittava alueeltaan irrallaan tavattujen koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten lemmikkien tilapäisen hoidon järjestämisestä. Kunnan on säilytettävä talteen otettua eläintä vähintään 15 vuorokauden ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä tai lopettaa eläin.

Eläinsuojelujärjestöt ovat kritisoineet lakiuudistusta.

Lähde: HS