Kasarminmäellä voi törmätä hevosiin tai viikinkeihin — Wiipurintien markkinat ovat viikonloppuna

Kuva: jani sourander

Keskiaikatapahtuma Wiipurintien markkinat täyttävät Kouvolan Kasarminmäen viikonloppuna turnajaisilla, hevosilla, viikingeillä ja lähiseudun historialla. Esiintyjälistasta löytyy runsaasti kouvolalaisia ryhmiä ja tekijöitä.

Viikonlopun tapahtumassa esiintyjien, näytteillepanijoiden ja muiden osallistujien kirjo ei rajoitu vain keskiaikaan, vaan tapahtumassa mennään aina toiseen maailmansotaan asti.

Kouvolan kaupungin kulttuurituottaja Helena Jetsun mukaan Wiipurintien markkinat soveltuvat hyvin Kasarminmäen alueelle.

— Puistot ja viheralueet luovat kuin oman lavasteensa, johon jokainen aikakausi mahtuu hyvin mukaan.

Jetsun mukaan aikajanan laajentaminen on hyvä ratkaisu, sillä se luo tapahtumalle oman linjansa. Jetsun mukaan Kouvolan ei kannata tyytyä toistamaan Turun ja Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoiden kaavaa.

— Lisäksi Viipurintie on aikoinaan halkonut Kouvolaa, joten laajuus sopii hyvin Kouvolan omaan historiaan. Tapahtumassa on myös läsnä Kasarminmäen oma historia.

Wiipurintien markkinoilla on Jetsun mukaan tarjolla paljon lapsille soveltuvaa ohjelmaa. Kasarminmäen Paraatikentällä nähdään jälleen turnajaisia, viikinkitaisteluita ja erilaisia historian elävöittämiseen keskittyneitä ryhmiä.

— Eläimillä on iso rooli tapahtumassa, mikä on varmasti lasten mieleen. Tapahtumasta on pyritty tekemään entistä yleisöystävällisempi.

Wiipurintien markkinat Kouvolan Kasarminmäellä 5.6. elokuuta. Katso koko ohjelma Kouvolan kaupungin verkkosivuilta.