Koivusaari Rock palaa tauolta — Myllykosken oma rock-tapahtuma järjestetään paikallisten yhtyeiden voimin

Kuva: Katja Juurikko

Koivusaari Rock piti välivuoden viime kesänä. Tapahtuma piti tauon sen pääjärjestäjän Jukka Turkian muiden kiireiden takia.

— Siinä oli grillikioskin pyörittämistä ja muuta. Ihmiset kyllä alkoivat heti kyselemään, järjestetäänkö tapahtuma taas tulevana kesänä. Niin moni kyseli sen perään, että päätin järjestää sen taas elokuussa, Turkia kertoo.

Turkia on jo järjestänyt Koivusaari Rockin kuutena kesänä. Vaikka Turkian apuna on välillä ollut Jape Perätalo, on festivaali useasti levännyt yhden miehen harteilla. Turkia on yrittänyt etsiä tekijöitä tapahtumalle. Vaikka varovaista kiinnostusta on tullut, on Koivusaari Rock edelleen pääasiassa Turkian organisoima festivaali.

— Tapahtumaviikonloppuna jännitetään, miten paljon paikalle ilmaantuu apukäsiä. Joka vuosi tapahtumasta on selvitty, vaikka purkuvaiheessa on ollut vähemmän apureita. Ilmeisesti monet ovat krapulassa, Turkia naurahtaa.

Turkia on käyttänyt omien arvioidensa mukaan noin puoli vuotta Koivusaari Rockin järjestelyyn. Viikonloppua juhlitaan paikallisten yhtyeiden voimin. Vuonna 2015 tapahtuma keräsi parhaimmillaan yli tuhat ihmistä Koivusaareen.

Turkian mukaan tapahtuma ei kaipaa isoja nimiä, koska muuten festivaalialueelta loppuu tila.

— Festivaalin valtti on paikallisuus. Monet tapahtuman kävijöistä ovat Myllykoskelta ja lähialueilta. He tulevat tapahtumaan aina. Lisäksi festivaaleille tulee joka vuosi uusia kasvoja.

Palaute Koivusaari Rockista on ollut Turkian mukaan joka vuosi lähes poikkeuksetta positiivista. Kävijämäärä on myös riippuvainen säistä.

— Onneksi tapahtumassa on pääasiassa ollut aina hyvä ilma kesää 2004 lukuun ottamatta.

Tulevana viikonloppuna tapahtuman perjantai ja lauantai on omistettu paikallisille yhtyeille, sunnuntaina on puolestaan luvassa kaksi lastenyhtyettä. Alueelle tuodaan myös pomppulinnoja ja muuta viihdykettä. Turkian mukaan on liian aikaista vielä pohtia järjestetäänkö kesällä 2018 Koivusaari Rock.

— Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Syksyllä voisin kokeilla tuoda pari rock-yhtyettä esiintymään Myllykosken äskettäin avatulle Seuratalolle.

Koivusaari Rock 4.—6. elokuuta, Koivusaari, Myllykoski.