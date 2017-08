KooKoon Tuomas Tuokkola peräänkuuluttaa pelirohkeutta ja timanttista yksilötaitoa

Kuva: Jussi Lopperi

Tuomas Tuokkolan luotsaaman KooKoon pelaajapaletti meni kevällä miltei kokonaan uusiksi. Konkarit lähtivät, mutta kesken kauden seuraan tullut valmentaja sai samalla muokata joukkueen omaan visioonsa sopivaksi.

Nyt kun KooKoo on palannut kesän jäljiltä jäälle, juniorit mukaan lukien uusia kasvoja on toistakymmentä.

— Ikärakenteessa on hyvä koheesio. Meillä on nuoria ja todella nuoria jätkiä. Sitten siellä on Mikko Jokela, joka voisi nuorimpien pelaajien isä, Tuokkola naurahtaa.

Valmentaja tahtoo tulevalla kaudella panostaa etenkin yksilöiden kehittämiseen. Hänen mukaansa hyvä joukkue on hyvien yksilöiden summa.

— Jokainen lähtee tavoittelemaan uransa parasta kautta. Kun pelaajat pystyvät siihen henkilökohtaisella tasolla, myös joukkue pärjää. Haluan nostaa Lovro Bajcin ja Simo Mälkiän tekemän työn esille. He miettivät intensiivisesti, mitä teemme fysiikalle tai jäällä.

KooKoo harjoitteli keväällä kaksi viikkoa yhdessä jäällä. Valmentajan mukaan viikot maksavat itsensä nyt takaisin.

Pelaajat tutustuivat peliin jo hyvissä ajoin, joten työtä ei tarvitse aloittaa aivan perusasioista.

Tuokkolan pelin painopisteenä on suora hyökkäyspelaaminen. Valmentaja tahtoo, että pelaajat uskaltavat haastaa vastustajansa.

— Emme saa tyytyä siihen, että pidämme kiekon. Pitää pyrkiä ratkaisemaan ja pelaamaan pitkää hyökkäystä.

— Toinen asia on karvauspelaaminen. Siinä on koutseilla ja pelaajilla iso työ edessä.

41-vuotias on tyytyväinen siihen, miltä yhteiset harjoitukset ovat näyttäneet.

— Urheilullisuustaso, testitulokset ja kehonkieli ovat hyvällä tasolla.

Myös työmoraali kerää kehuja.

— Olimme tulleet vartti sitten jäältä ja kaikki olivat jo verkkarit jalassa menossa juoksemaan. Toki heidät käskettiin, mutta tekeminen ei ole vastenmielistä.

KooKoo lähtee ensi maanantaina leireilemään Kuortaneelle. Joukkue kohtaa harjoitusotteluissa Sportin ja Ässät.

Leirin merkitys on suuri.

— Saamme olla neljä päivää kimpassa ja saamme kaksi peliä. Opimme tuntemaan toisemme ja pääsemme peliin kiinni, Tuokkola tuumii.

Harjoitukset kulkevat päivä päivältä paremmin, joten myös lähestyvä kiekkokausi houkuttaa.

— Positiviinen kutina koko ajan päällä. Ei mene montaa päivääkään kun tuntuu siltä, että hitto soikoon olisi hauska päästä pelaamaan, päävalmentaja kertoo hymyillen.

KooKoo pelaa ensimmäisen harjoitusottelunsa keskiviikkona 9. elokuuta Vaasan Sportia vastaan.