KooKoon uudet hankinnat janoavat vastuuta — pukukopissa riittää tarinoita ja ilopillereitä

Kuva: Jussi Lopperi

KooKoo harjoitteli keväällä kaksi viikkoa yhdessä, mutta tällä viikolla fläppitaulut on kaivettu esiin toden teolla.

harjoituspeliin on viikko aikaa. Hiki virtaa, mutta myös naurua riittää.

— Kova setti alkuun. Ottaa aikansa tottua jäähän, tämä on ihan erilaista kuin juokseminen tai kuivaharjoittelu, KooKoon tuorein hankinta Michael Keränen tuumi.

Hyökkääjä saapui Kouvolaan ison roolin perässä, mutta myös Tuomas Tuokkolan valmennus houkutti.

— Peli on Tuokkolan tuntien nopeaa ja kiekon kanssa ollaan paljon tekemisissä.

27-vuotias uskoo olevansa se hyökkäyksen täsmäase, joksi hänet hankittiin.

— Yritän tuoda hyökkäyspäähän tehoja ja apua. Tietenkin molempiin suuntiin pitää olla hyvä, mutta vahvuuteni ovat hyökkäyspuolella.

Oma tyyli

Oman sopimuksensa KooKoo-piknikissä JVG:n kanssa räpännyt Siim Liivik hyppäsi tiistaina ensimmäistä kertaa joukkueen kanssa jäälle.

Erilainen tapa tiedottaa hymyilyttää hyökkääjää edelleen.

— Olen aina tykännyt tehdä asioita hieman omalla tyylilläni. Kotona on aina opetettu, että pitää olla rohkea ja oma itsensä.

Liivik piipahti KooKoossa jo kaudella 2012-13. Kolmen ottelun visiitistä jäi hyviä muistoja.

— Minut otettiin hyvin vastaan ja annettiin hieno mahdollisuus toteuttaa itseäni. Sain siitä buustin koko uralleni.

29-vuotias edusti edelliskaudella Örebrota, mutta kausi katkesi lonkkaoperaatioon.

— Minulla on todella paljon nälkää tähän kauteen. Haluan näyttää itselleni, että pystyn pelaamaan.

KooKoolla on nuori joukkue, sillä peräti 15 pelaajaa on syntynyt 1990-luvulla tai sen jälkeen.

— Haluan tuoda johtajuutta koppiin ja näyttää, mitä ammattilaisuus on. Tavoite on tuoda tänne playoffit.

Tanskalaiskonsultaatiota ja moottoriturpia

Yksi KooKoon puolustajahankinnoista on tanskalainen Emil Kristensen. 24-vuotias pelasi viime kaudella SHL:ää ja Allsvenskania.

Tanskalainen asettui väliaikaisesti kouvolalaiseen hotelliin pari päivää sitten.

— Valmentajat vaikuttavat mukavilta ja pelaajat puhuvat hyvää englantia. Tänne tuleminen on ollut helppoa.

KooKoo oli puolustajan perässä pitkään. Joukkue oli seurannut Kristensenin uraa jo pari kautta, mikä lopulta vakuutti tanskalaisen.

— Minulla olisi ollut mahdollisuus jäädä Ruotsiin vielä vuodeksi. Tulin tänne, koska he olivat nähneet minun pelaavan.

– Haluan pelata myös hyökkäyssuuntaan ja täällä saan sellaisen roolin. Haluaisin pelata kaikki pelit ja saada paljon vastuuta.

Suomalainen liiga on vielä hieman vieras, mutta puolustajan maamiehet saivat hänet vakuuttumaan.

— Kysyin Pelicansissa ja Jokereissa pelanneilta tanskalaisilta lisätietoja. Kaikki sanoivat, että liiga on hyvin ammattimainen.

Uudet pelaajat vasta tutustuvat ympäristöönsä, mutta äänen ja naurun määrästä päätellen tunnelma on hyvä.

— Anrei Hakulinen on kyllä kova puhumaan. On hyvä, että kopissa riittää juttua ja ilopillereitä. Silloin arki pysyy hauskana, Liivik kehuu.

Keränen tuntee muun muassa Juha Järvenpään Ilves-ajoiltaan. Iloisesta jälleennäkemisestä voi olla montaa mieltä, sillä hyökkääjä kuittaili maalivahdille pilke silmäkulmassa jo sopimusta julkaistaessa.

— Ei siinä muuta kuin että hän on porilainen. Hän on koko ajan suuna ja päänä. Istuu vielä vieressä, siinä on vähän kestämistä. En kuule hirveästi muita kuin Järvenpäätä, Keränen naurahtaa.