Kymijoki Beer Festivaaleilta saa Kouvolan postinumerolla varustettua olutta

Kuva: Jussi Lopperi

Kouvolalainen Gastropub Betony lanseeraa oman oluen elokuussa. Olut on nimeltään Betony - 45100 Porter.

Betony on tumma ja vahva olut, jonka alkoholipitoisuus on 8,7 prosenttia. Sen valmistukseen on käytetty perinteisten raaka-aineiden lisäksi käytetty Kouvolan Lakritsia ja Kaslinkilta saatua laktoosia. Lisäksi reseptissä on käytetty betony-yrttiä eli rohtopähkämöä.

— Halusimme tehdä oluen, joka herättää ajatuksia ja mielipiteitä. Lisäksi porterin tumma väri on lähempänä betonin väriä kuin vaalean lagerin väri.

Olut valmistetaan Ruosniemen panimossa Porissa.

Olut tulee ensimmäistä kertaa myyntiin Kymijoki Beer Festivaaleilla ja Gastropub Betonyssa. Alkusyksystä saatavuus laajenee valikoituihin ravintoloihin ja Alkoihin.

— Kouvolan Alkojen kanssa ei ole vielä sopimusta. Luulen, että paikalliset Alkot ottavat oluen myyntiin.

Erikoisoluisiin ja ruokaan keskittynyt Gastropub Betony on toiminut Kouvolan keskustassa hieman yli vuoden.