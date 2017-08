Kymenlaakson kirjastojen kehitysvastuu siirtymässä Kouvolasta Lahteen

Kuva: Jussi Lopperi

Kouvolan kaupunginkirjasto on menettämässä maakuntakirjaston tehtävänsä. Opetus ja kulttuuriministeriön esityksessä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa maakuntakirjaston tehtävät ottaisi vastuulleen Lahden kaupunginkirjasto.

Nykyiset 18 maakuntakirjastoa lakkautetaan vuoden lopussa. Ministeriön esitys keskittäisi niiden toiminnot yhdeksälle alueellisen kehittämistehtävän kirjastolle ensi vuoden tammikuusta lähtien.

— Maakuntakirjastojen määrän vähentäminen oli meillä tiedossa. Muutosprosessi meni kuitenkin eri tavalla kuin sen olisi alun perin pitänyt mennä, sanoo Kouvolan kirjastotoimen apulaisjohtaja Marko Niskapohja.

Hänen mukaansa ministeriön oli määrä lähestyä keväällä kaikkia maakuntakirjastoja ja kysyä halukkuutta toimia alueellisena kehittäjänä.

— Kyselyä ei tullut koskaan. Tuli valmis esitys.

Ministeriö järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden 14. elokuuta.

94 000 euroa pois

Esityksen läpimeno tarkoittaisi kaupunginkirjastolle käytännössä huomattavan rahasumman menetystä. Vuotuinen määräraha alueelliseen kehittämistehtävään oli Kouvolan kaupunginkirjastolla viime vuonna 94 000 euroa.

— Ennen kuin kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu jäi kesälomalle, ehdimme tehdä viikon ajan ensi vuoden talousarviota. Sitä oli pakko laatia niin, että jätimme alustavasti pois sen 94 000, Niskapohja kertoo.

Kirjaston vuosibudjetti oli viime vuonna noin 5,6 miljoonaa euroa. Niskapohjan mukaan määrärahan leikkauksella ei olisi suoraan henkilöstövaikutuksia.

Kirjastojärjestelmän uudistamista ja henkilökunnan koulutuksia

Maakuntakirjaston lakiin kirjattuja tehtäviä ovat muun muassa alueellisen kirjastotoiminnan kehittäminen ja kirjastojen yhteistyön edistäminen.

Kouvolan maakuntakirjasto on käyttänyt valtion tukirahaa esimerkiksi kirjastojärjestelmän uudistamiseen, henkilökunnan koulutuksiin ja alueelliseen Kyyti-järjestelmään. Lisäksi se on kartuttanut maakuntakokoelmaa, joka on tutkijoiden käytössä.

— Jos ministeriön esitys menee läpi, joudumme tarkastelemaan, miten kokoelmaa kartutetaan. Painopiste saattaisi olla jatkossa Kouvolan alueessa, Niskapohja sanoo.

Hän korostaa, että Kouvola jatkaisi mielellään alueellisen kehittämistehtävän kirjastona. Kouvolassa on ollut Kymenlaakson maakuntakirjasto vuodesta 1970 lähtien.

Kaavaillun kehittämisalueen maantieteellinen laajuus huolestuttaa niin Niskapohjaa kuin myös Kymenlaakson liiton maakuntajohtajaa Jaakko Mikkolaa.

— Ei missään nimessä Lahteen. Se on ihan väärään suuntaan ja väärä maakunta. Jos on pakko yhdistellä, oikea paikka olisi Kouvola, Mikkola sanoo.

Ministeriön taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueen johtajan Hannu Sulinin mielestä Kymenlaaksossa ollaan kuitenkin suotta huolissaan. Hänen mukaansa maakunnat eivät ole joutumassa eriarvoiseen kehittämisasemaan.

— Uudessa mallissa kaiken kehittämisen pitää kohdistua tasapuolisesti koko alueen kirjastoihin. Tulemme vartioimaan tätä tarkasti, Sulin sanoo.

Hänen mukaansa tulevissa kehittämisalueissa on otettu huomioon esimerkiksi kulkuyhteyksien toimivuus.

Hän ei ylipäänsä haluaisi puhua maakuntakirjaston aseman menettämisestä. Sulinin mukaan kyse on alueellisen kehittämistehtävän uudelleen organisoinnista.

— Valtionavustus ei tule statuksesta vaan tehtävästä. Uudistuksessa halutaan eroon vanhasta, institutionaalisesta mallista, jossa sekoittuvat asianomaisen kirjaston omat tehtävät ja nämä kehittämistehtävät.

Hän huomauttaa, että maakuntien kirjastoilla on yhä mahdollisuus hakea hankkeisiinsa yleistä kehittämisavustusta.

— Jonkun vain pitää hallinnoida.